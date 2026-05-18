Jornada decisiva sacude el Clausura: cuatro clubes luchan por el boleto a la final

La emoción del torneo Clausura 2025-2026 alcanza su punto más alto este lunes, cuando Motagua, Génesis, Real España y Marathón disputen los encuentros que definirán a los dos finalistas del campeonato hondureño.

Aunque Olimpia y Olancho FC llegaron con aspiraciones de pelear por el título, ambos quedaron eliminados antes de la última fecha de las triangulares, dejando el panorama abierto para los otros cuatro equipos que aún mantienen vivas sus opciones de avanzar.

En Tegucigalpa, Motagua está obligado a derrotar a Génesis en el estadio Nacional. El conjunto azul no tiene margen de error, ya que un empate lo dejaría fuera de la pelea. Pese al favoritismo capitalino, Génesis llega motivado y atravesando uno de sus mejores momentos futbolísticos, por lo que se espera un duelo intenso y muy disputado.

Los dirigidos por Motagua buscarán imponer la experiencia y profundidad de su plantilla para regresar a una final y continuar el sueño de conquistar la Copa XX.

El antecedente más reciente entre ambos clubes favorece a los azules. El pasado 5 de abril de 2026, Motagua venció 3-1 a Génesis con anotaciones de Kleber de Oliveira, José Alejandro Reyes y Jefryn Macías.

Mientras tanto, en San Pedro Sula se vivirá otro capítulo del clásico sampedrano entre Real España y Marathón. El estadio Morazán promete un lleno total para un compromiso donde solo uno de los dos podrá instalarse en la gran final.

Marathón llega con ligera ventaja, ya que el empate le basta para clasificar, mientras que Real España necesita ganar para mantener vivo su objetivo de disputar el título. Los aurinegros confían en su velocidad ofensiva y en el impulso anímico de jugar en casa para revertir la situación.

En el último enfrentamiento disputado en el Morazán, Real España se impuso gracias a los goles de Jack Jean Baptiste y Exon Arzú.

Los partidos se jugarán este lunes 18 de mayo. Motagua enfrentará a Génesis a las 6:00 de la tarde en el estadio Nacional de Tegucigalpa bajo el arbitraje de Luis Mejía. Por su parte, Real España recibirá a Marathón en el estadio Morazán de San Pedro Sula, en un encuentro dirigido por Raúl Castro. Ambos compromisos serán transmitidos por Deportes TVC.