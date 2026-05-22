Capturan en Guatemala a presuntos implicados en ataque contra agentes de la DIPAMPCO

Las autoridades hondureñas confirmaron la captura en Guatemala de dos sospechosos vinculados a la masacre donde perdieron la vida cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en el sector de Corinto.

El director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, informó que los detenidos fueron identificados como Jeffrey Joseph Guardado Herrera y Eli Nahúm Guerra, quienes permanecían bajo atención médica en el Hospital Hermano Pedro, en Izabal, cerca de la frontera con Honduras.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, ambos serían miembros de una estructura criminal liderada por Ever Noé Argueta Zavala, considerado uno de los principales objetivos de las operaciones policiales ejecutadas en la zona donde ocurrió el enfrentamiento armado.

Las capturas fueron posibles gracias a un trabajo coordinado entre cuerpos de seguridad de Honduras y Guatemala, que permitió ubicar a los sospechosos en territorio guatemalteco y activar acciones conjuntas para su detención y posterior traslado al país.

Asimismo, la Policía confirmó el hallazgo de otros dos supuestos integrantes de la estructura criminal, identificados como Nahum Ventura Rivera y Oseas Eduardo Rivera Sabillón, quienes ya habían fallecido y estaban siendo velados en el sector de Omoa.

Con estas muertes, la cifra de fallecidos relacionados con el enfrentamiento en Corinto aumentó a siete personas. Equipos policiales realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron hacia la morgue de San Pedro Sula para continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades aseguraron que continúan los operativos en distintas zonas del país para capturar a más implicados, mientras avanzan las indagaciones sobre el asesinato de los cinco agentes de la DIPAMPCO y otros hechos violentos recientes registrados en el país.