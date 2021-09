Docentes de la UNAH protestan exigiendo pago de salario y otorgamiento de plazas 

6 septiembre, 2021

Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), protestaron este lunes en las afueras de Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, capital de Honduras, en exigencia al pago salarial de cuatro meses y el otorgamiento de plazas.

‘La verdad es que estamos acá porque no hemos tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades, o sea no se han pronunciado, no nos han dicho nada, entonces decidimos movilizarnos para acá, para la Universidad para darnos cuenta realmente qué es lo que está pasando, porque ya tenemos cuatro meses sin pago de salario y pues las deudas ya las tenemos encima’, dijo Karol Díaz, representante de los docentes de la UNAH.

La catedrática agregó que también están exigiendo a las autoridades una explicación sobre un concurso cerrado de plazas realizado en el 2019.

‘Concursaron 50 personas de diferentes carreras y no nos han dicho por qué no nos han dado las plazas ni nada, primero era por lo de la pandemia, se entendía esa situación, pero ahora no hay ninguna respuesta, ni ningún oficio, ni nada que nos diga por qué a estas alturas no nos han dado un nombramiento’, apuntó.