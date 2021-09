El mensaje que toda hija querría recibir de su padre el día que empieza la universidad

Cuidamos de nuestros hijos desde el mismo momento en el que nacen, ayudándoles a comer, a dar sus primeros pasos y a crecer en un mundo del que tienen que ir aprendiéndolo todo poco a poco. Pero llega un momento en el que esos pequeños se convierten en hombres y mujeres que tienen que volar por sí mismos y cometer sus propios aciertos y errores.

El momento en el que un joven se va a la universidad marca para siempre. Tanto a los padres, que ven como sus hijos ya no les necesitan, como a los protagonistas, que comenzarán a vivir su propia vida sin que se lo den todo hecho. Por eso, en un periodo tan importante, se agradece un mensaje de ánimo como el que ha recibido una joven granadina.

Se llama Liyu, vive en la localidad granadina de Vera y se acaba de matricular en la Universidad de Granada para comenzar su carrera. El día en el que comenzaba su nueva vida en la capital nazarí, Liyu recibía un mensaje de su padre. Se emocionó y decidió compartirlo en las redes sociales, donde no ha tardado en viralizarse.

Corazón blandito

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Liyu solo pone «mi padre me ha puesto el corazón blandito» y, a continuación, deja el mensaje que le envió su progenitor. «Ya estás sola en Granda Liyu. Ahora todo depende de ti. Espero de verdad que tengas mucha suerte y que te guste lo que vas a estudiar», comienza el texto.

A continuación, el padre añade sus buenos deseos: «Yo sé que si te gusta, te irá bien, pero si ves que no es así y que eso no es lo que tú quieres, recuerda por ejemplo que yo también empecé una carrera que luego vi que no era lo que quería y me fui a otra. Lo importante es saber qué es lo que uno quiere».

Finalmente, el padre reconoce que, aunque se acaba de ir, ya echa de menos a su hija: «Yo lo que sé es que te voy a echar mucho de menos. He subido a tu habitación y le ha visto tan vacía que he pensado que ojalá estuviera tan desordenada y llena de cosas por todas partes como siempre, porque eso querría decir que seguías aquí. Pero ya no estás aquí y a mí me da tanta tristeza, pero también tengo la alegría de saber que tú estás feliz ahí, que esa es tu vida».

El mensaje, que termina con un cariñoso «te quiero Liyu» ha recibido más de 57.000 ‘likes’ y se ha compartido miles de veces. Esta joven granadina es el ejemplo de miles de chicos y chicas que comienzan este año sus estudios universitarios y que saldrán de su casa por primera vez: es momento de valerse por sí mismos y poner en práctica todo lo aprendido hasta ahora.