ESTA MUJER MANTUVO AL ASESINO DE SU HIJO AGONIZANDO Y COMIENDO LA CARNE DE SU PROPIA HIJA… CUANDO ACABO DE COMÉRSELA LO ASESINO.

SanLuisPotosí

La madre segada de su sed de venganza mantuvo secuestrado a la persona que le quitó la vida a su hija, durante 15 días lo torturó y lo hizo comer la carne de su propia hija, hasta que finalmente le quitó la vida.

Martha Pérez León de 32 años de edad, llegó al modulo de Seguridad Publica del Valle de Zaragoza en San Luis Potosí para confesar su crimen muy tranquila y quitada de la pena como si fuera normal el aterrador acto que hizo en contra de la persona que le quitó la vida a su hija de 3 años al atropellarla en una de las avenidas principales de San Luis Potosí.

Esto comenzó cuando que el hoy occiso conducía su auto en estado de ebriedad y mató a la hija de Martha, las autoridades de San Luis lo dejaron en libertad ya que que según las leyes no encontraron evidencia suficiente para condenarlo por homicidio imprudencial, situación que no le gustó nada a Martha y por eso es que decidió tomar la venganza en sus propias manos.

Martha segada por la muerte de su única hija y al ser madre soltera, comenzó armarse para que en cuanto Sergio Bonola (Asesino de su hija) se descuidara quitarle la vida.

“Todo salio tan bien que el día que iba a matar a Sergio el salió borracho de la cantina y pues solo lo besé y sólito se fue a meter a mi casa, llegando le dije que lo iba a coger amarrado y se dejó amarrar, lo que no pensó es que lo iba a coger de a deberás… jajaja… Ya que lo tenía amarrado como puerco dije, Martha ahora que hago con él y pues como foco se me prendió y que me voy a su casa para robarme a su hija al fin ya lo tenía localizado, su hijita sentí feo pero el mató al mío así que ni modos, le di varios piedrasos en la cabeza por que no se quería morir, primero pensé en enterrarla para que él no la encontrara, pero me acordé de una novela y pues le quite toda la carne y con esa le hacia de comer al marrano ese, como al día 12 que le dije que lo que comía era la carne de su hija vomitaba y pedía que ya lo matara y pues le dije quieres ya morirte acabatela de comer y te dejo descansar, cuando se la acabó lo maté a martillazos y fue que vine para acá, esta muerto en mi casa si quieren los llevo”.

Esto fue lo que Martha confesó en cuanto llegó al modulo de seguridad, los policías la trasladaron al Ministerio Público de San Luis Potosí y se dirigieron al domicilio señalado a corroborar que la terrorífica confesión fuera verdad, cuando los policías llegaron al domicilio encontraron al Sergio amarrado y tirado boca abajo sin vida y en el otro cuarto el esqueleto de una menor de edad a la cual le habían arrancado toda la piel y viseras.