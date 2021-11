Ómicron podría llegar a Honduras en enero

El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, Cortés, Carlos Umaña expresó este lunes su preocupación por la expansión mundial de la nueva variante de COVID-19, denominada ómicron y pronosticó que podría llegar a Honduras en el mes de enero.

‘Estoy muy preocupado, ómicron ha llegado al continente americano, diagnosticado ya en pasajeros provenientes de África que llegaron a Estados Unidos y es cuestión de días para que se multiplique a lo largo de todo el continente americano’, dijo.

El galeno explicó que, ‘hoy ómicron es una variante de 32 mutaciones en la proteína Spike, evade algún porcentaje de las vacunas y Honduras todavía con un 55% tal vez de vacunados corremos un riesgo epidemiológico incuestionable que, para el mes de enero, producto de los viajes a Estados Unidos que no lo podemos bloquear nos ingrese al territorio nacional y al ser muy infectiva hasta tres, cuatro veces más que la Delta, podemos tener un serio problema, no hemos ganado nada’.

‘Yo le pongo de plazo en enero porque, Ómicron va a necesitar multiplicarse en el continente, Estados Unidos, es una realidad y por qué tenemos que jugar con pelota adelantada, porque ya es necesario pedir obligatoriamente el carnet de vacunas, eso era un tema de campaña política, el partido de gobierno no lo pedía porque era un tema impopular, porque hay 1,000,000 de hondureños que no están vacunados por alguna razón, millón y medio hoy’, aseguró.

‘Hoy por hoy que ya no es tema de campaña y salvaguardando la salud del pueblo hondureño, debe de pedirse obligatorio el carnet, no obligar a la persona a vacunarse porque eso no se puede, es un derecho humano, pero sí pedir obligatoriamente el carnet y quiero pedirle públicamente a la presidenta electa de Honduras, que nombre ya su gabinete de salud, no puede ser que lleguen en el 27 de enero nuevos ahí, debe de ser nombrado el gabinete y los funcionarios de la Secretaría de Salud deben de hacer un traslape de decisiones torales que tienen que tomarse’, enfatizó Umaña.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó hoy de que los riesgos globales que plantea la variante ómicron son «muy altos», por lo que pidió a todos los gobiernos acelerar la vacunación contra la COVID y reforzar las medidas de vigilancia ante posibles brotes de este derivado del coronavirus.

El último informe técnico de la organización, hecho público hoy, considera que, teniendo en cuenta la rapidez con la que la variante desarrolla nuevas mutaciones potencialmente más resistentes a las vacunas y más contagiosas, el riesgo de transmisión es «alto», lo que obliga a intensificar las estrategias de prevención.