Árbitro huye de Honduras por amenazas de muerte

El fútbol hondureño es salpicado nuevamente por actos de corrupción. En esta ocasión el árbitro central Marlon Díaz denunció amenazas de muerte tras un intento de soborno y esto ha provocado que tome la decisión de salir huyendo de Honduras.

El experimentado colegiado, relató que fue objeto de agresión por el hijo del equipo de los Potros de Olancho FC, club que logró el título de la Liga de Ascenso en diciembre del 2021.

Marlon Díaz relató que todo ocurrió en mayo del 2021 en un partido de semifinales que

disputaron Victoria y los Potros de Olancho FC.

“En mayo del 2021 fui a dirigir partidos decisivos a La Ceiba. En un partido fui amenazado y fui objeto de soborno en el juego de ascenso entre Victoria y Olancho FC. Cuando voy camino a La Ceiba recibo la llamada de un directivo de equipo de la Liga Nacional que se llama Javier Martínez, me dice que el partido es muy difícil y que el trabajo está garantizado, que si me llaman más adelante para ofrecerme algo que lo atendiera, que me iban a ofrecer algo bueno”, confesó.

Y añadió: “Posteriormente a la hora me volvieron a llamar y le comuniqué esto a mis compañeros que iba en el viaje y no contesté la llamada. Llegando nosotros a la sede del Victoria estaba dentro de las graderías el hijo del presidente del Olancho FC que no sé su nombre, me dijo cuando estaba calentando que Javier Martínez me mandaba saludos, esto yo le dije a mi visor y al representante de la Comisión que iba conmigo en el viaje”.

“El partido lo perdió Olancho FC 4-1 y después de ese juego la gente se metió a la sede como era de costumbre, en ese momento el señor aprovechó para meterse y el hijo del presidente del Olancho FC me golpeó el rostro, el presidente del Olancho FC es el señor Samuel García”. Y siguió contando: “Nosotros nos metimos al camerino y él no se iba, la Policía que estaba en ese momento se retiró y yo me sentí indefenso ya que le miré un arma a él. Tuve que llamar al señor Bueso Mazariegos para que mandara seguridad para poder sacarnos del estadio”.

Tras lo ocurrido en La Ceiba, la paz desapareció en Marlon Díaz y su familia luego que en diciembre del 2021 fue amenazado de muerte previo a lo que sería el partido de la Gran Final en la Liga de Ascenso del torneo pasado.

“Para la Comisión es complicado definir los árbitros en instancias finales porque saben que pasan este tipo de situaciones. Yo siempre he sido uno de los candidatos fuertes ya que tengo mucha experiencia, ellos confían mucho en mí y era uno de los prospectos para la final de Olancho”, puntualizó.

“Por esa razón el 9 de diciembre llegaron dos tipos a mis negocios, se bajaron dos en un

carro blanco y me preguntaron si era Marlon Díaz y no les contesté. Me dijeron si vos sos

Marlon Díaz lo mejor es que si vas a Olancho lo mejor es que no vayas porque si no, no salís vivo, el tipo se dio la vuelta y se fue”, señaló el central.

“En ese momento entendí y hablé con mi esposa, tuve que deshacerme de mi negocio (lágrimas)… los años que he invertido en todo esto botarlo a la basura y es difícil”.

“Yo lo denuncié ante la Policía y esta denuncia ya la tiene en su poder el señor Benigno Pineda que es el presidente de la Comisión de Árbitros, yo les di esta información a ellos para que tuvieran un respaldo por si el día de mañana si pasaba algo con un compañero y tuvieran valor de denunciar, de no quedarse con la cabeza agachada como muchos lo hacen y aceptar otro tipo de cosas. Me voy con la cabeza en alto, jamás un directivo me va a gritar que yo acepté “En la Policía me dijeron si yo identifiqué a los tipos que llegaron a realizarme la amenaza, les dije que no los conocía, si los identifiqué con el rostro porque andaban mascarilla, andaban con gorras, me recomendaron que si yo siento que mi vida corre peligro que no vaya a un tipo de nombramiento a ese sector”.

El árbitro central con lágrimas en sus hijos indicó que tomó la decisión de irse del país y señaló de forma tajante a los responsables.

”No está la garantía para seguir. Responsabilizo al presidente Samuel García de ese equipo junto a su hijo que es el gerente de ese club. Sabemos que son años que se quedan atrás pero es la mejor decisión para mi y la de mi familia”.