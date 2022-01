Hospitales móviles: Pese a dudas y advertencias siempre se emitieron las órdenes de compra.

A ambos acusados los trasladaron desde el batallón donde guardan prisión preventiva hasta el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción para la continuidad de las vistas judiciales.

La testigo Ordóñez indico que, para la compra rápida de los hospitales móviles, se crearon dos chats de WhatsApp, denominados Alta Gerencia y COVID-19, por medio de los cuales se giraron instrucciones y especificaciones sobre la adquisición de las unidades, se compartió un “brochure” o folleto con información superficial sobre los hospitales móviles.

En el chat denominado COVID-19 se encontraba agregado Axel López, enlace y proveedor de los hospitales móviles que también se encuentra señalado en esta causa y por quien se tiene girada una orden de captura internacional en su contra.

Ordóñez prosiguió que “estábamos todos los directores y jefes de los proyectos, algunos compañeros que se pusieron a buscar, otros aportaron ideas, el abogado Herrera había conseguido un plantel que había dejado una empresa, ubicado en el sur que tenía varias habitaciones y él proponía que se utilizara como hospital, acondicionarlo para los enfermos”.

“PREOCUPADOS”

Continuó que “allí estuvimos, luego el abogado (Marco Bográn), los ingenieros Rubén, Ester Alemán y Sireya se fueron con él porque dijo el abogado que tenían que acompañarlo a una reunión en Casa de Gobierno, ellos se fueron, nosotros quedamos esperando en la oficina, un poco preocupados porque todo estaba cerrado, luego como a la 4:30 de la tarde, le escribí a la ingeniera Ester y le dije que: ya nos vamos porque no estamos haciendo nada, ella nos dijo que sí aunque el abogado se molestó, no teníamos salvoconducto ni nada”.

“Ese mismo día, el 16 de marzo, ya a las 8:30 de la noche, el abogado nos envió un brochure de hospitales móviles, dijo que lo analizáramos, estudiáramos y que se involucrara a la doctora Luz María, otra compañera del Programa de Desarrollo Rural, para que ella viera y lo analizara junto con la ingeniera Sireya que le dieran su opinión, y que debíamos poner que esos eran los indicados y que había que poner la orden de compra al día siguiente, y que la Portuaria iba a desembolsar o transferir a Invest-Honduras 900 millones de lempiras y que con eso podíamos comprar los hospitales”, explicó la testigo.

Continuó relatando que “otros compañeros, como el administrador de los fondos externos, el licenciado Roberto Meléndez, le dijo que debíamos tener por lo menos una autorización para usar esos fondos en temas de la pandemia, porque esos fondos eran igual que los que estaban en fideicomiso de BAC, eran para atender la infraestructura vial, pero él insistía e igual le dio instrucciones al abogado Alex Moraes para que se presente a la oficina el día 17 de marzo y que pudieran poner la orden de compra”.

“También se preguntaban que cuántos comprar, si comprar dos, cuatro o cinco (hospitales), entonces, por ejemplo, que quién tenía que definir eso era la Secretaría de Salud, porque ellos debían de estar a bordo también en esta compra, hay una nota de la Secretaría de Salud, pero igual ellos debían de saber qué es lo que se estaba comprando y si se ocupaba eso o no”.

“A LA OFICINA”

“Nos habían dicho que fuéramos a la oficina, recuerdo que en la mañana me llamó la ingeniera Ester, para preguntarme si iba a ir a la oficina, el martes 17 le dije que no, porque no tenía salvoconducto y, además, mucho miedo por la pandemia, entonces fue el abogado Moraes, con la gente de la administración de Conservación Vial, porque ellos iban a poner la orden de compra, nosotros nos quedamos trabajando desde casa a través de los medios virtuales”, añadió.

Así, indicó que “se le dijo al abogado Bográn que la información no estaba muy completa, él remitió una orden de compra, ya venía en inglés con los dos hospitales de 91 camas y también estaba preguntando de que si ya la Portuaria había transmitido el dinero y el abogado Moraes le decía que le estaba pidiendo un acta del Congreso Nacional para poder transferir los fondos y otros documentos”.

“Luego volvió a preguntar si ya se había transferido el dinero y el abogado Alex Moraes le confirmó que sí se habían transferido, creo que 125 millones de lempiras, algo así; el abogado Bográn, insistía que revisáramos la documentación, se le dijo que esa documentación venía incompleta, no teníamos algo claro de lo que se quería comprar”.

“También me dijo que Adquisiciones estaba allí para hacer el expediente, pero igual para hacer el expediente necesito que me digan qué es lo que se quiere comprar de manera detallada y lo que me decía el abogado es que era una compra humana, que le pidiéramos al proveedor los documentos”, amplió.

Dijo que “el 18 de marzo estaba decidido a la compra de esos hospitales, pero todos insistíamos que teníamos que tener más cuidado, documentación legal, al menos una garantía o algo que nos diera algo de seguridad, porque había mucha incertidumbre en esa compra, también creó un chat que se llamaba COVID-19, en el que se encontraba agregado el proveedor, Axel López, Daniel Ardón, de Antártida Group, estaba yo y otros compañeros, la ingeniera Ester”. “Cuando el abogado Bográn creó el chat le comenzamos a crear al proveedor más información, especificaciones, la parte técnica, de qué era lo que venía en los hospitales, acta de constitución, el manejo de todo lo referente a la compra, hay una serie de documentos que se le tiene que solicitar al proveedor, de los bienes que se va adquirir, porque se tiene que saber también de qué es lo que venía, cómo iban a ser las instalaciones”.

ASISTENCIA TÉCNICA

“Se nos dijo también que quien iba a brindar el mantenimiento y asistencia técnica al local era Antártida Group y que él quedó de enviarnos los documentos legales, pero nunca envió nada, también la ingeniera Ester le advirtió al abogado Bográn acerca de lo que ella investigó en internet sobre esta empresa y que no había encontrado suficiente información, que era muy vago lo que venía en la información que nos había dado, pero el abogado dijo que quería hacer una socialización con Fonac, con algunos veedores, con el IHSS, porque se supone que ellos iban a tomar esos hospitales después, pero nos había dicho que nosotros los tendríamos un año y luego iban a pasar al IHSS”, precisó.

Recordó que “le dije que teníamos que hacer eso antes de mandar la compra, pero ese 18 de marzo se emitió la orden de compra, se mandó para pago, y ya se firmó creo que la revisó el abogado Meléndez, porque habían unos errores que venían en el documento, se firmó y se envió, igual a mí me dijo que Sireya y yo generáramos los documentos legales y la solicitud oficial al proveedor, le dijimos que para hacer una solicitud oficial al proveedor, necesitábamos saber qué le íbamos a pedir exactamente, hospitales móviles de cuánto por cuánto, que tenían que tener especificaciones, aunque sea decir qué era lo que esperábamos que tuvieran los hospitales, ya emitida la orden de compra teníamos que ver todo lo que implicaba traer los hospitales, los planteles, cómo se iba a instalar, dónde, las instalaciones eléctricas, sanitarias, vimos también los temas de cómo transportar los hospitales, dónde iban a ubicarse los mismos, se fueron de gira a hablar con los directores de hospitales”.

“Para el 30 de marzo, el abogado Bográn dijo que se tenía que poner la siguiente orden de compra de los cinco hospitales restantes, además que el proveedor había agregado unas plantas de tratamiento para desechos bio-infecciosos, y que iban a ser muy importantes las mismas y que teníamos que comprarlas, le advertimos de nuevo que no se hiciera esa compra, que no pusiéramos todas las compras en un solo proveedor, que además este no generaba mucha confianza, pero el abogado nos dijo que era una decisión tomada y que habíamos que comprarlo, se puso la segunda orden de compra, ya creo que el 2 de abril se generó la misma”, narró.

GESTIONAN HOSPITALES

Por su parte, el director de la CRH, declaró sobre una llamada que recibió el pasado 20 de marzo del 2020 por la ingeniera Sireya Díaz, de Invest-H, “para saber si estábamos interesados y capacitados en gestionar los hospitales móviles, de inicio dijimos que sí estamos interesados y así informar internacionalmente para tener el respaldo y ayuda técnica, acudimos a una reunión virtual, nos informaron que se estaban comprando tres hospitales de 91 camas, cuatro hospitales de 51 camas, que pretendían hacer un campamento en Aramecina, carretera a Goascorán, Valle, para atender pacientes con COVID-19, a lo que no estuvieron de acuerdo.

“Preguntaron si estábamos interesados en este proceso, de inicio les dijeron que sí pero que necesitaban toda la información donde se iban a localizar, en qué tiempos venían esos hospitales al país, y las especificaciones técnicas”.

Al mismo tiempo, solicitaron poder tener un entendimiento, un acuerdo firmado y una petición oficial por escrito a la organización, para el 23 de marzo sostuvieron una reunión con personeros de Invest-H y la Secretaría de Salud, hicieron eco de las peticiones de la reunión anterior, hicieron un borrador ligero del acuerdo, ese mismo día fueron convocados virtualmente a una reunión con el presidente de la República que iba a avalar la petición, también se reunieron con otros ministros de Hacienda, Salud, miembros de la junta directiva del Seguro Social, entre otros, el día siguiente 24 de marzo, enviaron un borrador del cual no recibieron respuesta, declaró.

“Desde las primeras reuniones nos dijeron que los primeros hospitales venían en dos semanas, en todo ese tiempo no obtuvimos ninguna información, la información requerida era porque queríamos saber el contenido de los hospitales, el equipo, planos para verificar dónde estaban instalados los sistemas de oxígeno, alto flujo, si eran para sala de UCI, qué equipamiento tenían, qué tomacorrientes tenían, la marca, si los hospitales traían presión negativa, quirófanos, morgue, áreas de desinfección, información que desde inicio la solicitamos, pero no se nos dio”, explicó.

PIDE “WI FI”

Por su parte, Bográn pidió al Tribunal poder tener “wi fi” (conexión a internet) y comunicación permanente con los abogados y familiares, porque considera que no están pagando una pena y no tienen por qué estar encerrados e incomunicados. También expuso que la comida se la lanzan al suelo y que solo tienen diez minutos para poder hablar con sus abogados y familiares.

Asimismo, ayer antes del receso por hora de almuerzo, el encausado solicitó poder comer junto con su hermana en la sala donde se está llevando a cabo el juicio, sin embargo, el Tribunal le negó esa petición, aduciendo que por medidas de bioseguridad no se permite que las personas se quiten la mascarilla dentro de la sala.

Tras culminar con las declaraciones de los dos testigos, se evacuó la prueba documental presentada por la Fiscalía.