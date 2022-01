Salvador Nasralla: “no me importa que me cumplan o no el pacto”

Al ser consultado sobre el cumplimiento del pacto entre el Partido Libertad y Refundación (Libre) y Partido Salvador de Honduras (PSH) explicó que “no me importa que me cumplan o no me cumplan el pacto, lo que me importa es que Honduras salga adelante”.

Sobre el mensaje que les envía a los diputados de Libre y del Partido Liberal que ratificaron a Jorge Cálix, dijo “te voy a repetir una palabra que me dijo “Mel” Zelaya cuando hicimos el acuerdo el 12 de octubre, que pasa si alguno del Partido Libre el día que se elija el Congreso no vota por la persona que yo escoja, en ese momento no sabíamos quién iba a ser porque no se habían hecho las elecciones, me respondió se convierten en “cachurecos”, entonces lo que pasa con estos 18 se convierten en cachurecos y también los liberales, pero nosotros hablamos de los votos con los cuales podíamos contar que eran los votos del Partido Libre, hay 18 que ya no son de Libre sino que son cachurecos”.