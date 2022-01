Acta de promesa constitucional se hizo en referencia al articulo 244 de la Constitución de la Republica

Uno de los puntos que marcó la histórica asunción al poder de Xiomara Castro fue que, debido a la existencia de dos juntas directivas en el Congreso Nacional, la mandataria fue juramentada por una jueza.

Fue hasta en el momento donde la Presidenta Castro debió prestar su promesa de ley que se tuvo la certeza que sería juramentada por la jueza, sin embargo, estaba presente el diputado Luis Redondo y en plena ceremonia surgió un corto debate sobre si era o no el titular del Legislativo.

Ya en el momento “hice alusión a la Constitución de la República, exactamente en el Artículo 244 en el que establece que mi participación en ese momento es a falta de la comparecencia de los dos titulares de los otros dos poderes del Estado”, detalló.

PRESIDENTE DEL CONGRESO

La jueza relata el preciso momento que se captó en cámaras cuando ella se refiere al diputado Redondo… como ingeniero Luis Redondo y dice que el artículo de la Constitución lo prohíbe.

En realidad, desde que el ingeniero Redondo tuvo a bien estar cerca; desde atrás varias personas estaban tratando de que estableciera que el ingeniero Redondo era el titular del Poder Legislativo.

“Entonces cuando yo me refiero a él y le digo ingeniero Luis Redondo, y todavía sobresale en la parte de atrás y me dice, no, es el presidente del Poder Legislativo; entonces ahí sí, ya yo muy seriamente, me doy la vuelta y digo; no el artículo constitucional lo prohíbe”, prosiguió la jueza en su relato.

“Porque yo no iba a estar presente ahí para que no se legitimara el acto que estaba realizando verdad, entonces hay que poner las cosas claras en el orden como son y en respeto a la legalidad que impone la Constitución”.

La jueza además dijo que “les hice ver con todo respeto que mi presencia allí estaba justificada a la ausencia de los dos titulares de los dos poderes del Estado”.

Cuando se le consultó quién le pidió que dijera que Luis Redondo es presidente del Congreso respondió que eran todos los que estaban atrás.

Qué es lo que reza la promesa constitucional

El acta de toma de promesa constitucional que juró Xiomara Castro ante una jueza de la República, ocurrió por la ausencia del titular del Poder Legislativo.

El documento que circula en redes sociales y que se constituye como el acta que firmó la mandataria hondureña ante la jueza Karla Lizeth Romero Dávila, reza que la misma se hizo por esa vía en referencia al artículo 244 de la Constitución de la República que establece que ante la ausencia del titular del Poder Legislativo o el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se debe hacer ante una jueza de la República.

El documento fue firmado por la Presidenta Xiomara Castro y la jueza de Sentencias, Karla Lizeth Romero Dávila.