HONDURAS VIVE UNA REALIDAD, PERO EL PLAN HACIA ELLA ES OTRO

Por: Pastor, Roy Santos.

16 de febrero 2022

A partir de las elecciones de noviembre 2021, se abrió una brecha en la dirección del propósito de Dios para Honduras, pero gracias a sus misericordias, la nación sigue bajo designio divino. Y en medio de la crisis que se vive, los temas reales no son los que ahora convulsionan la estabilidad del país, mucho menos, lo que pasa con el expresidente Juan Orlando Hernández; sino, el plan oculto de un sistema globalista de ideologías y dictaduras malignas que quieren tomar a Honduras a la fuerza; así como ha pasado en otras naciones del mundo.

Con respecto a la trama contra el expresidente Juan Orlando Hernández, si es un caso de justicia, entonces, él tendrá que demostrar en una Corte su inocencia, y en todo caso, un fiscal su culpabilidad. Si en verdad es para hacer justicia, entonces en Honduras, vendrán muchos más casos, y será como un juego de dominó, donde irán cayendo uno tras otro, grandes personajes del país, tal como el Señor lo advirtió en la profecía que me entregó en enero de 2018, cuando me dijo, que desde esa fecha comenzaba un sacudimiento en todas las esferas de la nación, iniciando con el gobierno del expresidente Hernández https://www.facebook.com/1626450427683499/posts/1939654903029715/

Cada palabra que recibí del Señor para los expresidentes del país, se las entregué a cada uno en su momento. Y en el caso del expresidente Hernández de igual manera. En cada palabra el Señor le daba dirección y promesas para su tiempo de gobierno, pero también demandas que debía cumplir. Una vez que yo le entregaba la palabra, él quedaba delante de Dios, pues es Dios quien conoce a cada uno.

Pero si la trama contra el expresidente Hernández es geopolítica, entonces no serán juzgados otros expresidentes que han sido mencionados por el mismo tema en las Cortes de Nueva York; sino, que sería un plan que va en contra de toda institucionalidad en la nación, donde, por un lado, se buscaría destruir la fuerza del partido político al que él pertenece (Partido Nacional), que es la fuerza política más grande del país y que es afín a temas provida y familia. Así como se destruyó el Partido Liberal, en 2009, en el gobierno de expresidente Manuel Zelaya. Y ahora, en gobierno de su esposa Xiomara de Zelaya, se buscaría lo mismo con el Partido Nacional, que es el partido que se posicionó con 12 años de gobierno, después de la caída de Zelaya; para que no sea una amenaza en futuras elecciones.

Hay temas sensibles que el Partido Nacional logró y posicionó en gobiernos del expresidente Juan Orlando Hernández: leyes contra la ideología de género (que sólo pueden ser cambiadas o derogadas con las 3/4 partes de votos , que serían 96 votos de 128), reordenamiento del sistema fiscal que tocó el bolsillo de empresarios poderosos que robaban, leyes en contra del crimen organizado y narcotráfico (extradición a capos a USA), redención con Israel (Trasladó embajada a Jerusalén), posicionamiento de la iglesia, entre otros.

Pero también, grandes contrapesos mancharon los gobiernos del expresidente Hernández y de su partido político: la condena en NY a cadena perpetua por narcotráfico del ex diputado Tony Hernández (hermano del expresidente Juan Orlando), la fuerte corrupción que rebasó en su gobierno y que manchó a líderes del partido, aprobación de leyes de autoprotección a funcionarios, se quedaron en silencio frente al tsunami de acusaciones de parte de la oposición ante la opinión pública, la falta de justicia en temas sensibles en su gobierno, la no justicia a corruptos de gobiernos anteriores; y un sector del gobierno dejó de escuchar el consejo y la dirección de Dios. Todo esto fue bien aprovechado por la oposición política y sus enemigos.

Por otro lado, se ve un plan con la venía internacional para instaurar todo ese sistema globalista de ideologías y dictaduras malignas. Primero, han venido tomando el pulso al país, con todo ese desorden en el Congreso Nacional, donde a la fuerza posicionaron una Junta Directiva que aún no cuenta con legalidad Constitucional. A la fuerza aprobando leyes fuera del orden constitucional. Y como han visto que los sectores del país lo toleran, y nada más una y otra opinión contraria; entonces, ahora vino el paso contra el expresidente Hernández con ese asunto de la Corte de NY, lo que él no ignoraba.

Hoy se ve como se alinea todo ese sistema para tomar a Honduras. Lo que viene es fuerte. Se está viendo que se busca atacar el liderazgo clave y de influencia que no les conviene, debilitar la fuerza institucional, debilitar la fuerza empresarial (por ahora siguen tomando el pulso con el tema Empleo por Hora).

En lo espiritual, sucedió algo que advertía la profecía para las elecciones de 2021: la presidenta doña Xiomara Castro en su toma de posesión no permitió que un pastor o sacerdote oraran, pero si recibió el báculo satánico de chamanes indígenas https://t.co/6UzvO3QJOy . Con esta acción entregó su gobierno en manos del Maligno, y con ello ató espiritualmente su gobierno y su familia. Los que conocemos de este tema, sabemos lo que significa, y de los desenlaces que podrían venir al país. Es por eso, que el remanente del pueblo de Dios debe permanecer en la brecha con Dios.

El Señor me reafirma que entregó el poder del país en manos de la alianza de tres partidos para cumplir un propósito, y tratar con Su iglesia. Y me muestra, un nebuloso camino político en Honduras, con una lucha de poderes, donde el poder del país puede quedar solo en manos del Partido de Libertad y Refundación (LIBRE); el gobierno puede ser mucho más largo y no solo de cuatro años; pero dependiendo de la condición espiritual de la iglesia. Hay una guerra espiritual bien marcada que pelea el destino del Honduras.

El enemigo de la iglesia es Satanás, y siempre va en contra de la obra del Señor, porque es la iglesia quien se posicionó en el proceso de transformación de país, donde alcanzamos un crecimiento histórico y de influencia. Se buscará detener la fuerza de la iglesia, implantar la ideología de género, instaurar un sistema totalitarista. Solo sucederá si está en el plan de Dios, y cuando es así nada ni nadie lo puede detener. Ningún sistema político de gobierno es solución para un país, pero Dios los utiliza para sus propósitos.

Puntos de apoyo ante la realidad:

1. Que Dios no le entregó el gobierno del país a un partido en específico, sino a la alianza de tres partidos: LIBRE, PSH y PINU-SD. El Poder Ejecutivo está en manos del partido de Izquierda LIBRE.

2. El Poder Legislativo está en manos del Partido Salvador de Honduras, de derecha y proaborto. Pero al no tener legalizada la Junta Directiva, corren muchos riesgos.

3. Al estar el país en manos de tres partidos políticos, le impide al partido de Izquierda Libre (el más fuerte de los tres) tener el poder absoluto.

4. La fuerza de los partidos de derecha que son provida y familia es mayúscula. Lograron aproximadamente el 54% del Congreso Nacional.

5. La fuerza de la iglesia evangélica sigue fuerte, a pesar de la división interna.

6. Una gran mayoría de las familias hondureñas son conservadoras y no son afín a ideologías de género ni a sistemas totalitarios. Y esperamos que eso se mantenga.

Pero este giro político al que ha entrado la nación – después de ser gobernada por partidos de derecha a su vez; y ahora, por tres partidos con ideologías bien marcadas y que tienen auge en muchos gobiernos de naciones, es algo que apenas comienza en Honduras. Y que, por lo que discierno, no se avizoran tiempos claros, pues es un gobierno de tres cabezas. Pero en política todo se puede dar, y en la medida que el propósito de Dios también lo permita. Y sé, que el maligno busca ganar ventaja.

También veo con claridad que va acelerado ese posicionamiento del mal en el país. Pero, por ahora, me da paz, saber que nada está fuera del plan de Dios.

Eclesiastés 7.13 «Mira la obra de Dios; porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció?»

Todo es parte del propósito de Dios para sacudir a Su iglesia, ya que al aliarse una parte de los pastores con la alianza que ganó las elecciones, abrieron una brecha espiritual, aun conociendo que cargaban ideologías que están en contra de la voluntad de Dios.

El Espíritu Santo me lo mostró y di la alerta, pero pocos escucharon, porque sus corazones ya se les había sembrado la semilla ideológica. Es Dios quien está permitiendo, para tener un trato fuerte con su pueblo, con la nación y los partidos políticos. ÉL hará su obra extraña, la extraña operación tal como lo dice Isaías 28.21.

Los hijos de Dios que estamos alineados al propósito de Dios en el país, y no a los problemas que está provocando el sistema del maligno en las naciones, debemos no solamente saber orar, sino también discernir, y accionar en la estrategia correcta del Espíritu Santo.

Y en el ojo de Dios, son señales de lo grandioso que viene para Honduras. El Señor nos ha hablado de un gran avivamiento, que tiene como epicentro el corazón del continente, Centro América; y que tocará al resto de las naciones. Los hijos del reino tenemos que permanecer tomados de la mano del Espíritu Santo, buscando su rostro en el Santuario, oyendo Su voz, guardando el corazón, siguiendo la visión de reino, trabajando con las nuevas generaciones, cuidando el país en oración y ayunos, fortaleciendo la unidad con los miembros del cuerpo de Cristo. Siendo pacificadores y sin desviarnos del camino.

El que tenga oídos y corazón limpio que lo entienda.

Dios tenga misericordia de Su remanente.

¡Dios cumple propósitos!

Pastor, Roy Santos