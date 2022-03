Ana García: «todas esas acusaciones que hoy presentan son mentiras».

“Entre cielo y tierra no hay nada oculto, tarde o temprano todo sale a la luz”, manifestó la exprimera dama, Ana García, sobre las acusaciones que le hacen a su esposo de Estados Unidos.

“Nuestra familia ha estado sobrellevando en los últimos meses, no diría solamente este último mes, han sido años realmente de tener una pesada carga sobre nuestros hombros, gobernar Honduras no fue y no ha sido y no será nunca una tarea fácil”.

“Pero obviamente lo que vivimos hace justamente un mes ha marcado nuestras vidas en terror, en horror, la persecución, la violencia y tantas cosas que vienen a mi mente de ese momento cuando nuestra casa fue cercada por 600 hombres, toda la autoridad policial, buscando derribar los portones de nuestro hogar para entrar y no sé qué pretendían ellos, pero gracias a Dios, él ha estado con nosotros”.

–¿Cómo hemos vivido este tiempo? lo hemos vivido tomado de la mano de Dios, confiando en que hay un Dios en los cielos que nos conoce, que conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos y que sabe que todas esas acusaciones que hoy presentan contra Juan Orlando son mentiras.

Mi esposo, Juan Orlando Hernández, nunca ha sido ni en el pasado, ni ahora, ni nunca, un narcotraficante, como pretenden hacerlo ver esas mentiras que se han levantado en contra de él, al contrario, él siempre ha sido un hombre dedicado a su trabajo, dedicado a servir Honduras y lo ha demostrado con resultados efectivos.

Juan Orlando, ustedes lo conocen, yo sé que usted lo ha conocido como presidente y el pueblo hondureño lo conoce, saben que es un hombre de temple, esa es una de las cualidades que Dios le ha dado a él, ser un hombre de mucha templanza, de mucha valentía, de mucha disciplina, lo demostró al gobernar esta nación en tiempos difíciles que nos tocó vivir, como la pandemia, como los huracanes y en este momento, con mucha fe, sostenidos de Dios, creyendo en esta justicia divina y, por supuesto, con mucha disciplina, está, como ustedes saben, en este lugar, que es las Fuerzas Especiales, lo que antes se conocía como “Los Cobras”, ahí fue adecuado un lugar para que él pudiera estar, la oficina del subdirector y él está bajo vigilancia permanente las 24 horas.

-Nosotros hemos podido verlo, se ha autorizado un protocolo de parte del general Sabillón y toda la plana mayor de la Policía, establece que lo podemos ver cada cierto día, hemos tenido que estar viviendo varias circunstancias, por ejemplo, las primeras dos semanas que él estuvo ahí, nunca lo sacaron, ni siquiera a tomar la hora de sol que establecen las normas las Reglas Mandela.

Hasta el día de ayer, yo, personalmente, pude contactarlo telefónicamente pues tampoco ese contacto con el mundo exterior se le había facilitado, las visitas las han permitido únicamente para su familia más cercana, es decir, para mí, para nuestros hijos, su madre, algunos de sus hermanos.

-Pero, en general, Juan Orlando está con mucha fortaleza, con mucha disciplina, aprovechando para reflexionar, para leer, para tratar de entender esa venganza terrible de la que nuestra familia y no solo nuestra familia, porque esto no solo tiene repercusiones para nosotros.

-Se trata de nuestro país también, de que la mentira no puede prevalecer sobre la verdad, de que la injusticia no puede prevalecer sobre la justicia y también de ver tristemente cómo hemos caído muchas veces en celebrar, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo y como hemos visto que hay una semilla de odio terrible, pero que no podemos dejar que nuestros corazones se contaminan por eso, sino que más bien nuestra oración todos los días, es que se sane el corazón de aquellos que se han llenado de odio, de violencia y de maldad.

-“El delito de Juan Orlando fue haber combatido al narcotráfico”, y me quedé pensando y reflexionando, realmente lo que estamos viviendo es una venganza orquestada por los narcotraficantes que fueron extraditados algunos, pero que en su mayoría, otros, se entregaron y negociaron allá en Estados Unidos y a cambio de rebajar sus penas, han empezado a decir una serie de mentiras y una serie de falsedades que estoy segura que no van a poder probar aquí en nuestro país, pues sus testimonios no tienen la veracidad, ni tienen las pruebas, ni el soporte.