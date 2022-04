Presidente del Vida separa a cinco jugadores

La Ceiba, Honduras.

Escándalo. El presidente del Vida, Luis Cruz, anunció que cinco jugadores han quedado

separados del club por indisciplina y detalló que no tolerará que estos integrantes trastoquen los planes del equipo.

Los futbolistas separados son: Denis Meléndez, Alexander Aguilar, Juan Pablo Montes,

Carlos el “Mango” Sánchez y Sergio Peña.

La causa del conflicto se origina tras supuestos premios monetarios no cumplidos, según los jugadores, acordados con el director deportivo Jairo Martínez a sus espaldas.

“Nunca hemos ocultado las cosas, hemos trabajado de frente desde el primer día

que llegué al club, he enfrentado de frente y no le he incumplido nada a nadie”,

indicó Cruz muy molesto en declaraciones a la revista HonduSports Ilustrada.

Y siguió diciendo: “Al principio de torneo no hablamos de premios y hablé con el profesor

Fernando Mira. En el torneo pasado gasté 1,700,000 lempiras en premios sin lograr los

objetivos. En el torneo anterior había premios de 100,000 lempiras por ganar

partidos, pero no voy a permitir chantajes”, contó.

Y añadió: “Ellos negocian los premios directos conmigo, este año no negocié premios. Le dije a Fernando Mira, si somos campeones voy a pagar tres millones, pero no de otros. Yo soy la máxima autoridad del club y a mí nadie me falta el respeto diciendo que no viaja a Tegucigalpa porque no le he dado premios. Yo pago los 3 millones de lempiras en planilla y estoy para resolver los problemas.”

Luis Cruz siguió con polémicas palabras: “A Carlos Argueta ganaba 5 mil pesos, luego le

di 20 y luego más, y otros igual como Denis Meléndez, Quayé que lo hice sin tener

renovación. No voy a caer en chantajes, he cumplido con los salarios día a día. Nosotros

caímos en La Ceiba y pagamos al siguiente día”.

Para finalizar, Luis Cruz informó que los jugadores involucrados no continuarán en la

institución.

“Por mí estos jugadores no juegan más, los que están separados y voy a cumplir sus

respectivos contratos y nunca les he fallado. Cuando les prometo por un partido premios

les pago, pero no les permitiré eso de que dicen que no juegan. ¿Qué mensaje le estamos

dando a los niños que están en el club?”, indicó.