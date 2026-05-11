Renovación inevitable: las figuras históricas que ya no estarán con Argentina rumbo al Mundial 2026

La selección de Selección de fútbol de Argentina comenzó oficialmente una nueva etapa.

El técnico Lionel Scaloni presentó una lista preliminar de 55 futbolistas para la Copa del Mundo de 2026 y, aunque el objetivo sigue siendo defender la corona obtenida en Qatar 2022, la gran noticia ha sido la ausencia de varios nombres históricos que marcaron una época dorada para la Albiceleste.

El recambio generacional ya es una realidad dentro del combinado argentino. Seis jugadores que levantaron el trofeo en Qatar quedaron fuera de la planificación mundialista, ya sea por decisiones técnicas, lesiones o retiros definitivos de la selección. La determinación de Scaloni deja claro que el campeón del mundo apuesta por rejuvenecer el plantel y mantener la competitividad de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los casos más emblemáticos es el del arquero Franco Armani. El veterano guardameta de River Plate ya no aparece en los planes del cuerpo técnico debido a su retiro de la selección nacional. Armani fue una pieza importante dentro del grupo campeón en Qatar y uno de los referentes de experiencia durante el proceso de Scaloni.

Otra ausencia significativa es la de Ángel Di María, uno de los grandes ídolos recientes del fútbol argentino. El “Fideo” decidió poner fin a su ciclo con la Albiceleste tras conquistar todos los títulos posibles: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Scaloni respetó la decisión del extremo, quien dejó actuaciones históricas en finales internacionales y goles inolvidables para el pueblo argentino.

También quedó fuera Alejandro Gómez, conocido mundialmente como “Papu” Gómez. El mediocampista ofensivo fue parte del grupo campeón del mundo, aunque posteriormente se alejó del seleccionado y ya no forma parte del proyecto rumbo a 2026.

Entre las decisiones técnicas más comentadas aparece la exclusión de Paulo Dybala. El atacante, figura histórica de AS Roma, quedó fuera de la nómina preliminar pese a que muchos aficionados consideran que todavía tiene condiciones para competir al más alto nivel. Su ausencia provocó debate en Argentina y medios internacionales interpretan la medida como el cierre definitivo de su ciclo en la selección nacional.

Otro nombre importante que no aparece es el de Ángel Correa, actualmente jugador de Tigres UANL. Aunque fue campeón del mundo en Qatar, nunca logró consolidarse como titular habitual y perdió terreno en la consideración de Scaloni debido a la aparición de jóvenes talentos ofensivos.

La lista de descartados también incluye al defensor Juan Foyth, del Villarreal CF. El zaguero quedó fuera por decisión técnica y problemas físicos que complicaron su continuidad dentro de la estructura de la Albiceleste.

A pesar de las ausencias, el gran líder del equipo seguirá siendo Lionel Messi. El capitán argentino disputará su sexta Copa del Mundo, una cifra histórica que lo convierte en uno de los futbolistas con más participaciones mundialistas de todos los tiempos. El astro llegará a 2026 después de haber jugado Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

La nueva convocatoria también evidencia la intención de Scaloni de apostar por jóvenes figuras como Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, quienes representan el futuro de una generación que busca mantener a Argentina entre las grandes potencias del fútbol mundial.

La Albiceleste llegará al Mundial 2026 con la presión de defender el título conseguido en Qatar, pero también con el desafío de construir una nueva identidad tras la salida de varios referentes históricos. El ciclo dorado que comenzó con la Copa América de 2021 entra en una fase distinta, marcada por la renovación y la búsqueda de nuevas figuras capaces de sostener la hegemonía argentina en el fútbol internacional.