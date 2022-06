Italia a levantarse contra Alemania, Italia viene de perder ante Argentina

ROMA (AFP). Italia, que en marzo fracasó en su intento de clasificarse al Mundial-2022 y que el miércoles perdió 3-0 ante Argentina en la Finalissima, afronta el inicio de un nuevo ciclo en su arranque en la Liga de Naciones de la UEFA, mañana sábado con un duelo exigente ante Alemania en Bolonia.

El seleccionador Roberto Mancini explicó en la previa al duelo ante los argentinos que ese partido era “el final de un ciclo”, como homenaje a los jugadores que ganaron la Eurocopa en 2021 y la despedida como internacional de Giorgio Chiellini, y que con la Liga de Naciones empezaba “un nuevo ciclo”, con la inclusión progresiva de jóvenes jugadores que den nuevo impulso a la Azzurra.

El equipo que Mancini pondrá en el césped de Bolonia este sábado será muy diferente al de la Finalissima. Varios hombres que fueron campeones de la Eurocopa el año pasado están lesionados, no fueron convocados o han abandonado ya la concentración (Marco Verratti, Jorginho, Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Federico Chiesa, Domenico Berardi).

Wembley ha supuesto una desilusión por esa derrota contundente ante Argentina, que llegó además en el estadio en el que Italia había logrado su título europeo hace menos de un año.

Por su parte, el jugador alemán Antonio Rüdiger también tiene ligada su carrera a Londres, en su caso por su etapa en el Chelsea, con el que fichó en 2017 y al que abandona ahora. El jueves se anunció su fichaje por el Real Madrid. Rüdiger también conoce el fútbol italiano, ya que militó en la Roma de 2015 a 2017. MARTOX

LA JORNADA:

LIGA A:

GRUPO 3

Hungría vs Inglaterra

Italia vs Alemania

LIGA B:

GRUPO 1:

Armenia vs Irlanda

GRUPO 3:

Finlandia vs Bosnia

Montenegro vs Rumania

LIGA C:

Lituania vs Luxemburgo

Turquía vs Islas Feroe