Denuncian hostigamiento de supuestos policías

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Tras la masacre del pasado sábado, donde

murieron cinco personas en el sector de Lomas del Carmen, en San Pedro Sula, la madre

de una de las víctimas denunció este lunes hostigamiento de parte de supuestos elementos

policiales.

“Estoy mal por la acción de la -supuesta- policía. Me llevaron la refrigeradora, un televisor

plasma, unas mesas y sillas de plástico, son tres veces las que han entrado a mi casa”,

mencionó para un medio de comunicación capitalino doña Hilda Pavón, madre de uno de

los jóvenes fallecidos la noche del sábado.

“Yo no sé qué está pasando, pero cuatro veces han entrado a la casa y yo me voy por el

portón de atrás. Ya puse la denuncia pero no me escuchan”, dijo.

Por otro lado, la progenitora confesó que ella se salvó de morir en la masacre en la que

falleció a su hijo porque “se hizo la muerta” luego de que le dispararan en dos ocasiones.

También se refirió a los demás jóvenes fallecidos y descartó que fueran miembros de

estructuras criminales. Finalmente lamentó el peligro que representa reunirse para

conversar.

Según versiones oculares, las víctimas fueron abordados por sujetos desconocidos vestidos

de militares, quienes les dijeron que debían realizar una inspección de rutina y luego les

dispararon sin piedad.

Según el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), al menos 35 masacres se han registrado en el país en lo que va de 2022.