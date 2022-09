Respuesta a Mel Zelaya «yo ni tomo alcohol, ni tampoco fumo mariguana”.

Sobre las aseveraciones del expresidente Manuel Zelaya en su contra, citó que “creo que es una falta de respeto porque cualquier asesor de cualquier ministerio o de Xiomara (Castro), es en la jerarquía de lo que el pueblo dispuso una falta de respeto, porque el asesor es menos jerárquicamente que el Designado Presidencial”.

Dijo que le causa risa que Mel Zelaya diga que él fuma marihuana, “yo los conozco a todos ellos e incluso a familia de Xiomara desde que éramos cipotes, entonces ellos saben perfectamente que yo ni tomo alcohol, ni tampoco fumo cualquier tipo de estupefacientes”.

“Todos los de mi edad saben que siempre fui un santurrón, que nunca me puse ninguna droga, ni siquiera me embolé pues, entonces la gente me conoce. Lo que sí me da tristeza es que un negocio que puede producir ya inmediatamente 170 mil empleos, el asesor faltándome al respeto lo desvía por la parte novelesca, esto es un negocio que le conviene a Honduras”, explicó.

Señaló que el expresidente Zelaya no es muy versado en muchos asuntos porque no estudió lo que él sacó a través de su carrera profesional.