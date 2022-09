Bases quieren a Rixi como próxima candidata presidencial

El diputado Fuentes, no negó el ambiente que existe a lo interno de Libre para que la actual ministra de Finanzas, Rixi Moncada, se convierta en el 2025 como la candidata presidencial de esa agrupación política.

“No sé si se le tiene un puesto guardado a la ministra de Finanzas Rixi Moncada para que sea la próxima candidata presidencial de Libre, pero hasta donde he platicado no he encontrado a nadie de la dirigencia de Libre que no exprese la posibilidad de que Rixi Moncada sea la próxima candidata presidencial del partido”.

“Y yo que le he seguido la trayectoria a Rixi desde hace 20 años, me parece que tiene la capacidad para ser presidenta del Congreso Nacional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o de la Presidencia de la Republica.”, estimó.

INFILTRADOS

El diputado Fuentes, también reveló que en los desfiles de los colectivos de Libre que hicieron por la pista del estadio Nacional, le “rajaron la frente” cuando lanzaron agua y botellas desde las graderías del estadio Nacional de Tegucigalpa.

“Le cuento -dijo- que yo estuve en esa movilización de los colectivos de Libre y cuando transitaba recibí un botellazo que me rajaron la frente y mi reacción de inmediato fue de enojo y de furia, pero después me di cuenta que el lanzamiento de objetos solo era en un pequeño segmento infiltrado de las graderías del estadio Nacional”.

“Como periodista que soy en ese momento describía que bonito el recibimiento con alegría y grito de la gente que estaba en las gradas, pero de repente es que empiezan a lanzar los botellazos y estaba aprovisionada de objetos para lanzarlos con alevosía y premeditación”, consideró.