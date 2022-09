Imágenes: Claman auxilio ante daños y cuantiosas pérdidas

“Venía llegando del trabajo y fue y es duro porque la inundación no nos dio más tiempo de sacar todas las cosas y aún no he conseguido casa”, lamentó la señora Vásquez, quien al igual que otras personas, junto con sus hijos, lloran las pérdidas de sus enseres, reubicadas en el albergue de la escuela “Alfonso Guillén Zelaya”.

RÍOS CELAN Y GÜIQUE

Los ríos Celan y Güique impusieron su furia en la zona urbana y rural del municipio, registrándose alrededor de 15 familias albergadas, una niña ahogada y 210 damnificados que están donde familiares más cercanos o vecinos.

Igualmente, se han registrado 44 viviendas dañadas, tres destruidas, un puente dañado e inundados dos reconocidos restaurantes ubicados a la orilla de la carretera internacional CA-5 o del norte y las estadísticas van aumentando a medida arrecian las lluvias.

El restaurante “Don Tiki” fue afectado por la inundación del río Celan.

Debido a la situación, la corporación municipal, en sesión extraordinaria, número 27, después de recibir un amplio informe, aprobó por mayoría calificada la suma de 550 mil lempiras para dar inicio con obras vitales y poder atender la emergencia.

De esta manera, el alcalde municipal de Siguatepeque, Asley Guillermo Cruz, señaló que “en mi primer año de gobierno enfrentamos esta situación, ya antes habíamos enfrentado otra emergencia ante un enemigo desconocido, pero causa un bajón, un desánimo cuando nos miramos impotentes ante la naturaleza”.

“Después buscamos las causas que hemos sido groseros con nuestro mundo, hemos deforestado, no hemos respetado las fuentes de agua y al no tener las barreras naturales que eran las que impedían que el agua no bajara de esta forma a la ciudad”, prosiguió.

Cruz agradeció a los regidores que apoyaron la moción de aprobación de fondos para atender la emergencia, pero solicitó apoyo al gobierno central de la Presidenta, Xiomara Castro, “que nos den respuesta, porque aquí se necesita maquinaria, plata, víveres”.

DAÑOS EN EL SECTOR

En el albergue de la escuela “Alfonso Guillén Zelaya”, los damnificados ocupan ayuda.

Por su parte, el exalcalde de Siguatepeque y regidor municipal, Juan Carlos Morales Pacheco, quien en el 2015 atendió una emergencia similar en los mismos lugares, informó que “en ese tiempo se realizó un trabajo desde la parte de arriba por el sector de Pozo Hondo, El Pacayal, entre otros sectores donde el río venía a desbordarse”.

“En ese sector no solo es el acumulamiento de basura, sino que el agua arrastra todo lo que encuentra y es allí cuando hay gran problema, los tragantes en este lugar no dan abasto y otro problema fue la construcción que se realizó en la carretera CA-5, donde no se consideró la dimensión del problema que se generaría, es necesario darle seguimiento para realizar las obras necesarias para no continuar con este tipo de situaciones”, amplió.

Morales Pacheco consideró que el alcalde debe buscar fondos, tocar puertas en la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), la Concesionaria Vial de Honduras (Covi) para apoyar al municipio en virtud que hay fondos por el momento de más de 200 millones de lempiras y no solo del ejido, aquí todo mundo pasa, es algo que es prioridad porque es emergencia, es muy importante fortalecer el Codem, darle logística, porque esos fondos tienen que ejecutarse, porque en mi gobierno fuimos ejemplo a nivel de Honduras”.

AYUDA DEL GOBIERNO

Uno de los salones del restaurante “Granja D´Elia” que resultó inundado por el desborde del río Celan.

Por su parte, el regidor municipal, Napoleón Alcántara, excoordinador del Codem del gobierno anterior, expuso que mediante la aprobación de fondos se empezarán a realizar varias obras porque la respuesta debe ser inmediata. “Hoy miércoles (ayer) se tiene maquinaria en varios lugares estratégicos, porque son muchas personas que están en albergues y por eso es necesario que existan fondos, se necesita que informemos a través de Copeco al gobierno central para que se dé respuesta de alimentos, colchones”, señaló.

La noche del martes llegó ayuda humanitaria de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y fue entregada a las familias albergadas por Darío Rivera, autoridades departamentales y diputados, consistente en un aporte de 40 colchonetas, 40 raciones, 80 frazadas, 60 kits de higiene, diez kits de mujeres e igual número para limpieza.

Madre de cuatro hijos, dos que viven aparte y los otros con ella, la señora Leonarda Vásquez, ahora espera la ayuda municipal y central, reubicada en el albergue de la escuela “Alfonso Guillén Zelaya”, igual que los otros grupos familiares afectados por las inundaciones en Siguatepeque. (REMB)

Elementos del I Batallón de Ingenieros atienden la emergencia, al tiempo de iniciar labores de limpieza y rehabilitación.