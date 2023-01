No hay acuerdos entre los partidos políticos previo a elección de magistrados

“No ha habido acercamientos con ningún partido político, son puras especulaciones, no hemos llegado a ningún acuerdo, no se ha hecho ninguna propuesta. No podemos engañar al pueblo diciendo que los partidos no tienen intereses en tener su representación”, expresó.

Indicó que debe primar los intereses de la población y no los de la clase política.

“Como bancada, independientemente que un partido sienta que deba tener influencia sobre la elección de los magistrados, esperamos y tenemos la confianza que la Junta Nominadora mandará a los mejores candidatos”, declaró.

Asimismo expuso que el país no cuenta con las condiciones para atravesar por una nueva crisis política.

“La situación del país no da para escenarios de ese tipo, hay que recordar los problemas que produjo el golpe de Estado, eso ha dejado una lección y lo que debe primar es el diálogo para construir una Corte Suprema de Justicia en favor del pueblo y no de grupos”, dijo.

Por su parte, el penalista Marco Antonio Zelaya consideró que la elección de segundo grado pasa por los consensos.

“Los 45 candidatos deben ser producto de los consensos a lo interno de la Junta Nominadora para que sean los mejores hombre y mujeres que nos representen en ese poder del Estado. Creemos que es tiempo que los parlamentarios piensen en el bien de Honduras y hagan los consensos o acuerdos que al final van a marcar un antes y un después”, indicó.

Agregó que si no se hacen los consensos se podrían generar una crisis similar a la de 2009 o 2017 y eso sería mal para Honduras.