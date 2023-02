Zambrano: Gobierno quiere ruptura constitucional, pidió a las Fuerzas Armadas y al Ministro Público estar alerta.

El discurso que brindó anoche el presidente del Congreso Nacional, luego que los diputados rechazaran las nóminas presentadas por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Nacional, disparó las alarmas y la bancada nacionalista pidió a las Fuerzas Armadas y al Ministro Público estar alerta.

Y es que Redondo, enfatizó que, “la actual Corte Suprema de Justicia cesa sus funciones este sábado 11 de febrero”, y que de pasarse aún cuando no se haya elegido la nueva CSJ, habría ruptura en el orden constitucional.

En respuesta, Zambrano explicó que «No se rompe el orden constitucional si no eligen Corte Suprema de Justicia hoy, el artículo 311 constitucional prevé que mientras no se alcancen 86 votos para integrar 15 magistrados, deberán continuar la elección «tantas veces sea necesario».

«No hay rompimiento si continúa la actual CSJ»

Por su parte, el abogado Alceste Menardi, explicó que no pasa nada absolutamente nada, no hay rompimiento del orden constitucional si continúan los magistrados actuales, «porque la Constitución dice que al no haber, al no alcanzarse la mayoría calificada para elegir cada uno de los magistrados, se tendrá que votar cuantas veces sea necesario hasta que se logre ese consenso de 86 diputados para elegir cada uno de los 15 magistrados de la CSJ que entrará en posesión de sus cargos una vez que sean electos y esto ya sucedió hace 7 años».

Respecto a la tesis que maneja Redondo, de decir que se rompería el orden, indicó que «hace 7 años hubiera pasado lo mismo, lo cual no ocurrió; pudimos observar todos que no se eligió el 25, y por eso tomaron posesión hasta el 11 de febrero. Entonces, debemos decir que resulta lamentable que incluso muchos abogados que se declaran constitucionalistas, que pertenecen al Partido Libre,, que son diputados salen diciendo que mañana (hoy), caduda (la CSJ actual)».

Entonces, dijo que si ese fuera el caso caducaría el 11 de febrero, porque fue en esa fecha que tomó posesión la actual.

Lo que ocurrirá, es que ellos (los actuales magistrados) continuarán en sus funciones hasta que se logre elegir mediante consenso en el Legislativo, los nuevos 15 magistrados.