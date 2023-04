Ministro de Salud José Manuel Matheu: “no hay plazas para los colectivos”.

Tegucigalpa – Pese a todas las críticas, el ministro de Salud José Manuel Matheu, dijo que no tiene miedo de que lo quiten de la titularidad de la Secretaría de Salud, y sin temor a ser prepotente dijo que “no me van a quitar”.

Decir la verdad no es ser prepotente, al tiempo que reitero no lo van a quitar porque está haciendo un trabajo honrado y decente y la presidenta Xiomara Castro lo sabe.

Manifestó que tiene una ruta de trabajo bien definida y se empezarán a ver los resultados, además informó que ya en julio inicia la licitación de los nuevos hospitales y próximamente se iniciará a construir neonatales en Santa Rosa de Copán y La Paz, asimismo se están dando las licitaciones correspondientes en medicamentos y equipo de hospitales.

Insistió que, aunque su misma familia le dice que no tiene necesidad de estar aguantando tantos ataques, no abandonará su puesto de ministro de Salud, porque asumió un compromiso con Dios de servir y solo saldrá si la presidenta le pide la renuncia y a la fecha no lo ha hecho “ni creo que lo haga”.

Problemática de centros de salud

En cuanto a las tomas en los centros de salud dijo que ya se hicieron las denuncias correspondientes en el Ministerio Público (MP), y esperan que ellos tomen cartas en el asunto.

Destacó que no se ha hecho ningún desalojo porque este gobierno prefiere no acudir a la violencia, “en otro gobierno ya ratos los habrían desalojado”.

Seguidamente, dijo que ese tema lo está manejando la viceministra Nerza Paz, y es más complejo que solo la destitución de la titular del centro de Salud Alonso Suazo.

Aceptó que la huelga en los centros de salud, a retrasado la vacunación y la entrega de medicamentos como los del VIH-SIDA, pero se han buscado alternativas.

Asimismo, dijo que no hay plazas para darles a los colectivos que las solicitan. En este tema resumió que ojalá el Ministerio Público actúe y no espere tanto como lo que duró la huelga porque él tiene tanto que hacer en salud como para estar perdiendo su tiempo en eso.