15 diputados de Libre están en contra de Ley Tributaria, según Marlon Lara

Gente del Partido Libre decían que tenían alrededor de 12 a 15 diputados del Partido Liberal que votarían a favor de la Ley de Justicia Tributaria, pero la mentira tiene pies cortos, porque es al contrario son 15 diputados del oficialismo los que están en contra de dicho proyecto, reveló este jueves el diputado liberal Marlon Lara.

“Hay alrededor de 15 diputados del Libre, que a mí en lo personal me han manifestado que están en contra de esa ley es decir yo antes decía que Libre tenía 50 diputados más tres que puede conseguir por el lado de Redondo”, pero, así como esta no tiene los votos, esa ley no se aprobara, señaló.

Marlon Lara, ratificó que el Partido Liberal va a estar unido en contra de esa ley que considera nociva para el pueblo hondureño, pero sobre todo para el departamento de Cortés, que él representa porque ese territorio es el motor de la economía de Honduras.

Seguidamente, dijo estar convencido que el proyecto de ley atenta contra los sectores productivos, de modo que ningún parlamentario debería aprobarla.

Redondo en encrucijada

El diputado Lara, dijo que quien está en una gran encrucijada con el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, es el mismo presidente del Congreso Nacional, porque si está de acuerdo con la misma recibirá el castigo de los votantes del departamento de Cortés, que le confiaron el voto.

No obstante, si la ley no se aprueba, “pierde la gobernabilidad en el Congreso y su jefe el coordinador del Libre, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, va a llamarlo a rendirle cuentas”, zanjó.

Finalmente, se atrevió a afirmar que esa esa ley nociva no tiene los votos y así como esta no va a pasar, es más apuntó, “así como está esa ley vino al Congreso si hubiera habido un presidente de verdad independiente la devuelve al Poder Ejecutivo y le dice vayan a socializar esa ley”.