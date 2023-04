A partir del 28 de abril de 2023 estos celulares se quedarán sin WhatsApp

Estos celulares se quedarán sin WhatsApp a partir del 28 de abril de 2023

Pidieron tomar precauciones y hacer las respectivas copias de respaldo para evitar perder información importante.

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

En el caso de los iPhone, celulares de Apple, estos son los modelos que ya no tendrán WhatsApp.

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

De momento no se han mencionado a las tablets, pues ellas antes no contaban con la aplicación de WhatsApp y solo se podía acceder mediante WhatsApp Web.

¿Por qué quedarán sin WhatsApp?

Esto se debe a que, la mayoría de que los sistemas operativos en estos teléfonos no se actualizará, y son específicamente los que tienen Android 4.1 o inferior.

En ese aspecto todos los que tengan Android 5 podrán seguir usando la app con normalidad.