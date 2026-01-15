miércoles, enero 21, 2026
type here...
Animal PoliticoDe interésDe último momentoEconomíaEstado de Derecho y Seguridad Juridica
Updated:

Johel Zelaya desafía presiones políticas y reafirma que no cederá en la lucha Socialista

Redacción Gerencial
By Redacción Gerencial
138
0
Leer más...
Redacción Gerencial
Redacción Gerencialhttp://elperiodico.hn

El fiscal general de la República, Johel Zelaya, aseguró que no le teme a un eventual juicio político en su contra y reiteró que está preparado tanto para dejar el cargo de inmediato como para concluir su mandato constitucional el 28 de febrero de 2029, si así lo decide el Congreso Nacional. Sus declaraciones se dan en un contexto de crecientes tensiones políticas y cuestionamientos por las investigaciones impulsadas desde el Ministerio Público.

Zelaya fue enfático al señalar que su permanencia en el cargo no es una prioridad personal, sino el cumplimiento de su deber frente a la institucionalidad del país. “Estoy listo para irme mañana del Ministerio Público o para irme el 28 de febrero de 2029.

En ese sentido, reiteró que no teme a un juicio político y que, de presentarse, lo enfrentará con la convicción de que su elección fue constitucional y que su mandato está vigente hasta 2029. No obstante, reconoció que el futuro del Ministerio Público está en manos de los 128 diputados del Congreso Nacional, quienes tienen la facultad de definir si se impulsa o no un proceso de esta naturaleza. “Las instituciones son permanentes y este podría ser un momento para demostrarle al país que la institucionalidad se respeta”, apuntó.

Finalmente, al ser consultado sobre lo resuelto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en relación con la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Zelaya señaló que el Ministerio Público respeta las resoluciones judiciales. No obstante, precisó que la institución analiza las líneas de investigación que, según sus palabras, se encuentran actualmente bloqueadas.

Con estas declaraciones, Johel Zelaya reafirma su postura de resistencia frente a las presiones políticas y deja claro que su gestión al frente del Ministerio Público continuará marcada por el énfasis en la lucha contra la corrupción y el respeto a la institucionalidad, independientemente del desenlace político que enfrente en los próximos meses.

Artículo anterior
Colectivos de Libre presiónan en Tegucigalpa para exigir revisión voto por voto para el alcalde
Artículo siguiente
Promesas inconclusas: cárceles y hospitales que quedaron a medias en la gestión de LIBRE
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Honduras
Animal PoliticoRedacción Gerencial -

Hall y el CNE frenan intento de Redondo de reabrir el conteo: el Consejo reafirma su independencia tras la declaratoria oficial

Tegucigalpa, Honduras — En medio de una creciente tensión política y jurídica, Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional...
- Advertisement -spot_img

Más Noticias

- Advertisement -spot_img

Conectados

Recibe en tu correo

- Advertisement -spot_img

© El Periódico | Todos los Derechos Reservados