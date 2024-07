Críticas a la Nueva Plataforma Virtual del SAR: Contribuyentes Afectados por Multas e Intereses Injustos.

La reciente implementación de la nueva plataforma virtual del Servicio de Administración de Rentas (SAR) ha generado una ola de inconformidades entre los contribuyentes hondureños. Desde su lanzamiento, la plataforma ha sido objeto de críticas debido a la falta de claridad y preparación, lo que ha resultado en una serie de sanciones económicas injustas para muchos.

El ex diputado Walter Romero ha sido una de las voces más críticas respecto a esta nueva plataforma. «La principal queja de los contribuyentes radica en la imposición de multas y recargos por la no presentación de declaraciones mensuales de retenciones y declaraciones informativas. La transición al nuevo sistema no ha sido gestionada adecuadamente, ya que no se llevó a cabo un proceso paralelo con el sistema anterior, DETLIVE, que podría haber evitado los problemas actuales. Implementar un periodo de transición de al menos dos meses habría permitido a los usuarios adaptarse a la nueva plataforma sin incurrir en penalidades», comentó Romero.

Romero también señaló la falta de capacitación y el tiempo insuficiente para la migración como puntos críticos. «Contadores y equipos administrativos se encuentran sobrecargados, intentando cumplir con las nuevas exigencias sin haber recibido las instrucciones necesarias para hacerlo de manera eficiente. Esta situación ha generado un ambiente de confusión y estrés, afectando negativamente la productividad y la precisión en la presentación de las declaraciones», agregó.

Adicionalmente, el SAR ha emitido comunicados extendiendo las fechas de presentación de las declaraciones sin el respaldo formal y legal necesario. Estos comunicados deberían ir acompañados de acuerdos oficiales publicados en el diario oficial la Gaceta, que establezcan las nuevas fechas de manera legal. «En el caso específico de la declaración del Impuesto sobre Ventas, es necesario reformar los decretos correspondientes para ajustar la fecha de presentación al 10 de cada mes, como lo exige la normativa vigente», y evitar que ir le salgan con multas e intereses futuros a los contribuyentes por presentaciones extemporáneas de sus obligaciones formales y materiales enfatizó Romero.

La falta de un marco regulatorio claro y de un periodo de adaptación razonable ha dejado a muchos contribuyentes en una situación precaria. Los llamados a rectificativas y las sanciones económicas impuestas reflejan una deficiencia en la planificación y ejecución de la nueva plataforma. «Es imperativo que el SAR tome medidas correctivas inmediatas, estableciendo un periodo de transición adecuado y ofreciendo la capacitación necesaria para asegurar una transición sin contratiempos», concluyó Walter Romero.

Los contribuyentes demandan justicia y claridad en la implementación de nuevas plataformas tecnológicas que afecten sus obligaciones fiscales. La correcta administración de estas herramientas es esencial para mantener la confianza en las instituciones y garantizar un sistema tributario justo y eficiente.