Defensa de JOH desestima en su totalidad documento de la Fiscalía

La defensa del expresidente, Juan Orlando Hernández, dirigida por el abogado Raymond Colon, emitió un comunicado en el que desestima en su totalidad, el documento de la Fiscalía de Estados Unidos, denominado «Moción In Limine», mediante el cual los fiscales han solicitado al juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aceptar un conjunto de pruebas en contra del exmandatario hondureño, acusado de narcotráfico.

Los fiscales señalan varios casos y personas que serían mencionadas en el juicio de Hernández Alvarado, programado para el 18 de septiembre de 2023.

«Son acciones malintencionadas para confundir al público y manipular al jurado», indica la defensa a los señalamientos de los fiscales de que el expresidente hondureño pagó mareros para que efectuaran actos de violencia en las elecciones de 2017, entre otras acusaciones.

El comunicado inicia: Como equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, hemos investigado y estudiado por un año esta causa, por lo cual con todo certeza podemos decir en referencia al documento emitido por la Fiscalía del Distrito Sur de New York, el primero de mayo del presente año, donde pretenden tergiversar los hechos, manipular la verdad en base a conjeturas, mentiras, argumentos falsos y valoraciones subjetivas, testimonios de oída y sin corroboración de testigos interesados en recibir beneficios, de agentes que no han hecho una investigación con profundidad, todo esto con el propósito de afectar la imagen y credibilidad del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado -como estrategia maliciosa-, sin importar poner en riesgo los cimentos de la democracia e institucionalidad de Honduras de la última década, a la comunidad internacional y al pueblo hondureño en particular se comunica lo siguiente:

Es inconcebible que a este tipo de documentos -los que en raras ocasiones se elaboran y utilizan en un juicio acá en Estados Unidos- se tengan como una verdad absoluta allá en Honduras, únicamente por estar redactado por fiscales del Distrito Sur de New York. Es una acción malintencionada para confundir a la opinión pública y posteriormente manipular a un jurado.

Es falso que durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, el narcotráfico floreció -como refiere el texto del documento-, prueba de ello es que el mismo Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el Comando Sur y agencias antidrogas de los Estados Unidos documentaron todo lo contrario, lo que está escrito en sus informes anuales y en múltiples reconocimientos públicos hechos a Juan Orlando Hernández durante su gestión.

Es ampliamente conocido por el pueblo hondureño y la comunidad internacional, que en la época en que Juan Orlando fue presidente del Congreso Nacional y presidente de la República se hizo un ataque frontal a las estructuras del Narcotráfico y eso trajo como consecuencia favorable al pueblo Hondureño la reducción de los índices de violencia en el país con una disminución en la tasa de homicidios de 86.5 a 38.6 en 2021, es decir un 51% de reducción, así como también la reducción del tráfico de droga por el país tal como lo dicen los informes del Comando Sur, El Departamento de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos.

Lo cierto es que, bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández, primero desde el Congreso Nacional y después en la Presidencia de la República de Honduras, se tomaron decisiones históricas para frenar y reducir el narcotráfico, como la aprobación de la extradición, la depuración policial, la incautación de bienes y la ley de protección del espacio aéreo, entre otras leyes, lo que se tradujo en la reducción de la violencia y la criminalidad.