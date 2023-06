Rutas de transporte paralizan sus unidades por la extorsión en la capital

El dirigente del transporte, Jorge Lanza, lamentó este sábado que cuatro rutas de transporte de la Cerro Grande, El Sitio, El Reparto y la Residencial Honduras en la capital, paralizaron sus unidades porque ya no soportan el cobro de la extorsión.

“Se ha tenido que paralizar cuatro rutas por el delito de la extorsión y esta situación es imparable, no la podemos detener. Este es un mal que data de tantos años, no se detiene de una semana o un mes, no es así de fácil”, dijo.

“A veces entiendo a las autoridades, porque no hay herramientas necesarias, no tienen el personal, la logística, el dinero, para dar respuesta”.

Vemos la buena voluntad de Dirección Policial Anti Maras Pandillas y Crimen Organizado (Dipamco) y Policía Militar del Orden Público, pero no reúne las condiciones completas para buscar fuertemente a este flagelo que nos ha dañado por 20 años

Detalló que las rutas Cerro Grande, El Sitio, Reparto y Residencial Honduras, de la capital hondureña, paralizaron labores ante el cobro de la extorsión.

Comentó que en el presente año los grupos extorsivos han tomado más valor y están con todo para cobrar el mal llamado “impuesto de guerra” y si siguen así vamos a tener que paralizar las unidades en todo el país.

Lamentó| la venta indiscriminada de chip para teléfonos celulares, lo que facilita las operaciones del crimen.