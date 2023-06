Gabriela Castellanos salió del país junto a su familia, por amenazas a muerte

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, se pronunció este domingo luego de salir del país por supuesta amenazas a muerte.

A través de su cuenta de Twitter, Gabriela Castellanos indicó que seguirá luchando contra la corrupción y aseguró qué, quiénes deben callar son los cobardes y no las voces valientes de los hondureños que trabajan por heredar una Honduras digna de llamar patria.

Asimismo, la titular del CNA manifestó que «está batalla es de todas y todos, no nos detendrán».

«Seguiremos luchando contra la corrupción. Quienes deben callar son los cobardes, no las voces valientes de las y los hondureños que trabajamos para heredar una Honduras digna de llamar madre patria. Esta batalla es de todas y todos, no nos detendrán», escribió Gabriela Castellanos.

Por su parte, el Consejo Nacional Anticorrupción confirmó que desde hace unos días interpuso ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, una denuncia por parte de Castellanos, en la que expuso que se encontraba en situación de riesgo.

Agregó que su equipo de seguridad le recomendó salir del país junto a su familia lo antes posible, como mecanismo de protección, si bien es cierto, la directora ejecutiva del CNA, ya tenía previsto viajar a Washington para participar en un diálogo en el marco de la 53 Asamblea General de la OEA, el riesgo potencial, adelantó su viaje.

El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, confirmó la noticia a la radio HRN de Emisoras Unidas.

Además, el titular de la ASJ detalló que Castellanos había denunciado en los últimos días supuestas amenazas, intimidaciones y que venía siendo objeto de seguimientos y que su seguridad se puso en alto riesgo.

«En los últimos días había hablado con ella -Gabriela Castellanos- y me comentó que interpondría una denuncia formal por amenazas contra ella y sus familia», indicó Hernández.

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) informó que registró y admitió una queja interpuesta por la directora del CNA por encontrarse en una situación de riesgo.

De igual forma, el Conadeh apuntó que se realizarán diligencias para asegurar la vida e integridad de la peticionaria.

Ataques contra Castellanos

Castellanos ha sido objeto en las últimas semanas de fuertes ataques y amenazas, cuestionamientos públicos por la difusión de una investigación que revela las redes de nepotismo y la concentración del poder en la actual administración, destacando entre ellos a la familia presidencial, los parentescos de ministros y del poder judicial.