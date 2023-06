El memorándum de entendimiento para la instalación de la CICIH fue prolongado por 6 meses más.

El memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Honduras y la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la instalación de la CICIH fue prolongado por 6 meses más, según informó Enrique Reina, Canciller de la República.

Una misión de exploración de expertos internacionales estará llegando al país en los primeros días del mes de Julio y estará acompañada de expertos nacionales, con destacadas carreras en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.

Dentro de los profesionales hondureños q se mencionan están el Dr. Odir Fernández, ex Director de Investigación del CNA, Dra. Ana Pineda, ex Ministra de DDHH y catedratica universitaria, Dr. David Calix, asesor del actual Fiscal General y ex Magistrado a la CSJ, Dr. Alex Navas, ex funcionario de la MACCIH y Naciones Unidas, Profesor Universitario (UNAH) y Luis Javier Santos, actual fiscal UFERCO.

Esta misión será la encargada de confeccionar el convenio de la CICIH, hacer recomendaciones sobre los cambios en el marco legal y dejar las bases listas para la contratación del personal de la misión, logística y mecanismos de seguridad y administración.

La CICIH es una promesa de campaña del actual administración y se avanza positivamente para q a principios de 2024 el convenio sea firmado por ambas partes y pueda comenzarse con los trabajos preliminares de investigación y judicialización de casos de corrupción de alto impacto.