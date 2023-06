Jari Dixon: “lindo circo” la cúpula del partido libre ya tiene su candidato.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, tildó el proceso de la Junta Proponente para la elección del Fiscal General como “un lindo circo”.

Mediante su cuenta de Twitter, aseguró que ya fueron escogidos y serán electos las nuevas autoridades del Ministerio Público para los próximos cinco años.

“Elegirán los que ya están elegidos. -Lindo circo”, posteó el congresista oficialista.

Asimismo, reveló que él tenía el apoyo de la bancada de Libre, pero no por parte de la cúpula del partido “Lo único que reclamo de la cúpula es que mejor decírselo a la persona que uno no es el candidato y no entrar en procesos de como dejan afuera a un candidato”, cuestionó en su momento.