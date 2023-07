El reverendo Mario Fumero cuestionó a la ministra de Derechos Humanos, y le preguntó: ¿Qué derechos defiende?

En una carta pública difundida en las últimas horas, Fumero increpó que “supuestamente a usted la pusieron como Ministra de Derechos Humanos para defender la Constitución y el derecho de los padres de familia para que le den a sus hijos una educación en valores, sin embargo, se atrevió a censurar al Ministro de Educación, Daniel Esponda, por el simple hecho de no permitir una agenda internacional, proclamada por las Naciones Unidas, y denominada la “Agenda 2030”, que trata de imponer una ideología de género, la cual el ministro de Educación objetó, proclamando las bases de consensuar con las fuerzas viva del país un nuevo esquema de valores, de acuerdo a la cultura hondureño y de los valores cristianos”.

El reverendo cuestiona que Roque no solamente censuró las expresiones del ministro Sponda, sino que, para defender la ideología de género, catalogó las expresiones del ministro como estigmatizante y de apología al odio.

“Yo le pregunto muy respetuosamente ¿El defender principios y pensar diferente, significa estigmatizar o expresar odio? ¿Acaso no tenemos derecho a pensar diferente? ¿Es que estamos bajo una dictadura ideológica que no nos permite pensar diferente, porque al hacerlo sembramos el odio? Señora ministra discrepar de un punto de vista no es una acción de odio, sino de conciencia y de criterio personal. Las ideas se respetan y no se imponen”, acentuó.

Igualmente, expresó que no se explica cómo el gobierno puede tener a una ministra que defiende a una minoría que trata de promover e imponer una educación sexual incorrecta, frente a una mayoría que tienen derechos constitucionales sobre la educación de sus hijos.

“Me gustaría saber ¿qué derechos defiende?”, increpó.

En tanto, con respecto a los movimientos LGTBQ, refirió que no niega sus derechos a pensar, ser y tener el gusto que deseen, y no deben se discriminados en su forma de ser, pensar y actuar, pero también, no se puede permitir que ellos impongan, en el plano educativo, una ideología que es contraria a la naturaleza biológica, y me extraña que siendo una defensora de los derechos humanos, se vuelva contra los padres y la mayoría de los hondureños, tratando de imponer una agenda extraña que está causando desastres en la vida de muchas personas, y la cual introduce una falsa enseñanza que trata de modificar la naturaleza genética y biológica.

Pidió a la funcionaria “ser más coherente, y que defienda los derechos de las mayorías, sin menoscabar a la minoría en sus gustos”.

Concluyó afirmando que “sebe usted hacer cumplir los parámetros de la Constitución, principalmente el artículo 152 que dice: ‘Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrán de darles a sus hijos’ y me extraña que una defensora de derechos humanos atente contra este artículo constitucional para defender ideologías externas, que tratan de anular la identidad biológica para defender los gustos y tendencias personales que incluyen hasta la pedofilia”.