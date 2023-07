En Honduras se vive una crisis cada vez más intensa: Mauricio Díaz Burdeth

En el país no se puede desconocer que a pesar de tener un mega Presupuesto no lo ejecuta o lo ejecuta mal y hay un ambiente generalizado de crisis porque se ve improvisación, falta de un plan tanto de emergencia para atender lo más inmediato como una planificación a mediano y largo plazo, destacó este martes el director del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Mauricio Díaz Burdett.

-Hay demasiada improvisación y eso nos está generando una condición verdaderamente calamitosa en el país, expresó el titular del Fosdeh.

-Colectivos de Libre son un cogobierno que parece deciden el rumbo de los empleos en las instituciones.

-Se tiene un mega Presupuesto, pero no se ejecuta o se ejecuta mal, resaltó.

Díaz Burdett, retrato que el ambiente general en Honduras no es propicio para los negocios y por ello índices como el de las exportaciones e inversión nacional y extranjera están cayendo.

En ese sentido recordó que todos los días hay tomas y ahora hasta se tiene la impresión de que los colectivos de Libre, son auto un autogobierno, y que son los que definen los empleos y definen qué rumbo debe tomar las instituciones.

A lo anterior se ha agregado la crisis energética, las pésimas condiciones de las carreteras entre otros aspectos que no generan un ambiente que favorezca la creación de empleos o el deseo de poder invertir.

Esto hay que contenerlo, pero se requiere un plan de emergencia para atender las cosas más inmediatas porque hay hambruna, los hospitales están en crisis, la educación está en crisis y con este tipo de cosas es muy difícil tener un buen ambiente, zanjó.

Sin rumbo

Por otra parte no se ve un plan que nos permita tener un rumbo, una orientación porque la ideología no necesita mayores repuntes, pero lo que sí uno advierte que la ideología no resuelve los problemas de empleo ni los problemas que la mayoría de las personas tiene”, remarcó.

“El asunto está en que estamos súper endeudados y el rumbo de ese endeudamiento que requiere una estrategia no está claro porque estamos dando tumbos en todo, no hay claridad hacia dónde vamos, no hay planes”.

A renglón seguido, dijo que “uno está intentando interpretar qué es lo que está ocurriendo, hay un poco de improvisación, por no decir demasiado, hay un poco de ausencia de tener claridad en las políticas de cada una de las instituciones y que eso nos está generando una condición verdaderamente calamitosa en el país”.