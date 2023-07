Pacientes se quejan por la falta de medicamentos en los hospitales

En el Hospital Escuela y el Hospital del Tórax, pacientes se están quejando por la falta de medicamentos, falta de máquinas y reactivos para hacer exámenes.

Pacientes que han llegado hasta el Hospital Escuela (HE) y el Instituto Nacional Cardiopulmonar (INC), más conocido como el Hospital del Tórax, se han quejado por la falta de medicamentos en las farmacias de estos centros asistenciales en la capital.

“Uno viene solo con el pasaje desde tierra adentro, a buscar su salud y aquí no hay medicinas, yo no encontré para la tiroides, la presión y del corazón y cómo voy a comprarlas, todas son caras”, lamentó una paciente en el HE.

El desabastecimiento de medicamento en los centros asistenciales del país es algo que está golpeando el bolsillo y la salud de los pacientes que diariamente llegan en busca de atención y medicamentos.

Karla Castro cpmenta que desde hace ocho días su padre llegó referido al Hospital de Tórax, por varias complicaciones que ponían en riesgo su vida, lo que nunca se imaginaron es que, pese a estar en un centro público, los gastos serían altos.

“El jueves me llamaron que debía hacerle exámenes en una clínica privada, para hacerle un tac cerebral. No hay aquí la máquina dicen, tampoco hay para hacerle de glucosa y todo eso, me mandaron a hacerlo afuera”.

“También hay que comprar bolsa recolectadora de orina, no hay. Le pedimos al gobierno que compre esa máquina, que le ayude al hospital, no hay cosas básicas, hemos gastado bastante y si no tuviéramos ahorritos mi padre se hubiera muerto”, señaló Castro.

Y al igual que el caso de Karla y su padre, muchos compatriotas se han visto obligados a hacerse exámenes fuera de INC por la falta de reactivos y sufrir una escasez de medicamentos.

Por su parte la expresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, manifestó que continúa la crisis en los diferentes centros hospitalarios del país a pesar de ser aprobadas las compras directas.

“La crisis de desabastecimiento en los principales centros hospitalarios del país es preocupante, ya que ni lo principal se encuentra, pese a la aprobación de las compras directas”, señaló.

Manifestó que “es lamentable porque hay un decreto de emergencia que le daba a la Secretaría de Salud la potestad de compra, pero solo han sido excusas que han hecho que la población tenga que asumir no solo la compra de medicamentos sino el pago de exámenes y compra de insumos”.