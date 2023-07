Suyapa Figueroa: “Este gobierno ha sido un fracaso absoluto en garantizar el derecho a la salud”

La expresidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH) y diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Suyapa Figueroa, aseguró este lunes que “el gobierno de la República ha sido un fracaso absoluto en garantizar el derecho a la salud obligando al pueblo en pagar por medicinas y exámenes”.

“El problema de desabastecimiento en los centros asistenciales es grave, hay una falta de medicamentos fundamentales, como por ejemplo la acetaminofén, tan barato; sin embargo, es fundamental para atender a la población que a diario acuden a loas centros asistenciales en el país”, dijo.

“Es lamentable porque hay un decreto de emergencia que le daba la potestad de compra a la Secretaría de Salud desde que inicio este gobierno, pero solo han sido excusas que han hecho que la población tenga que asumir los costos de compra de medicamentos, sino el pago de exámenes y compra de insumos”, agregó.

En ese sentido, considera que el gobierno ha sido un fracaso absoluto en materia de garantizar del derecho a la salud, es el que está privatizando la salud.

“El gobierno al no tener nada en los centros asistenciales, obliga a la gente a pagar salud privada, algo que debería estar garantizado en la atención pública y que no existe; son un fracaso a pesar de que se les dio la potestad de realizar compras de emergencia, no hay voluntad de eliminar la corrupción, no hay voluntad de absolutamente nada”, comentó.

“Seguimos en el mismo esquema que en el pasado, seguimos en la misma situación, las cosas no cambian a pesar de que ya cambiamos de autoridades”, expresó.

“La promesa de abastecimiento de medicamentos en los centros asistenciales fue la razón principal que motivó a la población a votar por ellos, la gente no es de Libertad y Refundación, la gente no votó por un partido político”, añadió.

“El pueblo hondureño ya no está para soportar más corrupción, negligencia e incapacidad, que es lo que ha caracterizado a este gobierno; el hartazgo en el pueblo se ve más manifiesto, esto es una bomba de tiempo, la gente no aguanta más y explota cuando ve tanta insatisfacción y cuando definitivamente la incapacidad le cuesta la vida a los ciudadanos”, concluyó.