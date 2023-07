Vídeo: Película egipcia «L’ALTRA PAR», de solo 2 minutos, dicen que ganó el premio al mejor cortometraje

La película egipcia "L'ALTRA PAR", que duró solo 2 minutos, ganó el premio al mejor cortometraje en el Festival de Cine de Venecia. El director tiene 20 años. La película describe cómo las personas se aíslan en la tecnología y olvidan una de las mejores cosas de la vida, la… pic.twitter.com/Mv9y6Wgbc4 — @maricarmen (@anapomela) July 3, 2023

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

Circula en Facebook un presunto cortometraje, premiado internacionalmente y realizado por un director egipcio de 20 años de edad, que “describe cómo las personas se aíslan en la tecnología”.

Sin embargo, el contenido viral es un videoclip de 2016 del compositor estadounidense Moby y su autor es Steve Cutts, un ilustrador y animador británico.

Desde el Festival de Cine de Venecia señalaron que “ningún cortometraje bajo ese título ha ganado un premio” en ese festival.

Esto es falso. Es un videoclip de 2016 del compositor estadounidense Moby y su autor es Steve Cutts, un ilustrador y animador británico. Además, no es el único video que se difunde con ese mismo texto.



Cutts publicó el video en Twitter en octubre de 2016: “Aquí, un nuevo video que hice para Moby”, destacó en la publicación.

Estas imágenes ilustran la canción “Are you lost in the world like me?” (¿Estás perdido en el mundo como yo?), del compositor Moby y The Void Pacific Choir, incluida en su álbum “These Systems Are Failing” (Estos sistemas están fallando), del año 2016.

Además, si bien el video ganó varios premios, no lo hizo en la categoría a mejor cortometraje en el Festival de Cine de Venecia. Ganó el premio a mejor video de animación en los Webby Awards, dirigidos a los “mejores sitios web del mundo”, y el premio del jurado en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, ambos en 2017.

Por último, como explicaron desde el propio Festival de Cine de Venecia al sitio español Maldita, “ningún cortometraje bajo ese título ha ganado un premio” en ese festival.

Este chequeo es parte de la iniciativa Third Party Fact-checker de Facebook en la Argentina. En los casos de fotos y videos trabajamos con imágenes trucadas o sacadas de contexto y siempre analizamos en conjunto las imágenes junto con el texto con el que fueron presentadas.