Mauricio Villeda no firme respaldo de la bancada a liberales incluidos en Lista Engel

Mauricio Villeda no firmó respaldo de la bancada a liberales incluidos en Lista Engel, no es correcto que los diputados liberales se responsabilicen por actos que no le corresponden.

“Todos firmaron ese comunicado, en el caso mío yo no lo firmé, me parece que la redacción que se le dio al mismo parece que la bancada se echa la culpa por situaciones que no ocurrieron”, dijo Villeda a periodistas que cubren la fuente legislativa.

Villeda mencionó que es el Departamento de Estrado de EEUU los que elaboran la Lista Engel para luchar contra la corrupción y los actos que atentan contra la democracia.

Exhortó a la prudencia en esperar y averiguar más para saber porque fueron incluidos estas personas.

El congresista lamentó que tres liberales fueron incluidos entre los 10 connacionales como actores corruptos.

El actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal; el alcalde de El Progreso, Alexander López Orellana; y el diputado Samuel García están entre los 10 hondureños incluidos en la Lista Engel.