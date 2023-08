Xiomara Castro de Zelaya convoca a movilización nacional

La presidenta Xiomara Castro de Zelaya convocó este viernes a una “movilización a nivel nacional” para el próximo martes 29 de agosto y así “exigir” la elección del nuevo Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público.

“Como presidenta de la República de Honduras convoco al pueblo a una movilización a nivel nacional el martes 29 agosto, vamos a exigir que se cumpla con el mandato de elegir a las autoridades del Ministerio Público”, dijo.

En declaraciones recientes, la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, avizoró que, ante la división del Congreso Nacional, no habrá elección del Fiscal General y Adjunto durante el mes de agosto.



Para la socióloga hondureña el panorama al interior del Legislativo apunta a que no se desarrollará el proceso de selección en las próximas semanas.

“La Junta Directiva tiene grandes problemas para poder tener un Congreso que funcione porque no acepta que haya una oposición, no acepta que el partido de gobierno no tiene mayoría simple”, explicó.