Digna Mejía se convirtió este sábado como la nueva reina de la Feria Agostina de Santa Rosa de Copán, marcando un hito en la historia de esta celebración en Honduras.



La hermosa jovencita hizo historia en la capital del occidente al ser la primera persona con discapacidad auditiva en ganar la corona de la feria patronal.

La bella joven será la representante de Copán en el certamen nacional Miss Honduras Mundo. Con lenguaje de señas y la ayuda de una intérprete.

Mejía compartió su emoción y gratitud por la oportunidad que se le brindó desde que anunció su aspiración a ser parte del certamen como representante de la municipalidad de Santa Rosa de Copán.

Digna Mejía, se corona reina de la Feria de Santa Rosa de Copán.

Na nueva reina también se llevó el título de señorita simpatía, miss fotogénica, señorita cultura.

“Todos somos iguales, no debe existir un rechazo, sino llamarnos y las personas con discapacidad debemos ser incluidas porque en Santa Rosa de Copán me han incluido y me siento feliz”, declaró.

La elección se realizó la noche del sábado en la Sociedad Copaneca de Obreros de Santa Rosa, donde decenas de personas no sólo admiraron la belleza externa de las jovencitas.

Digna gane en este reinado “envía un mensaje de inclusión y hay muchos sectores que no son incluidos y buscamos hacer la diferencia en este gobierno local”, expresó el alcalde de Santa Rosa de Copán.

Junto a la hondureña, participaron además las jovencitas Jessica Regalado, quien fue coronada como Reina del Tabaco y Jennifer Elvir, quien recibió el reconocimiento como Reina del Café.