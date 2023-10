Pérdida de 25 mil empleos temporales se registrará en Semana Morazánica

Una pérdida de 25 mil empleos temporales se registrará en esta Semana Morazánica entrante, debido a la eliminación de la Ley de Empleo por Hora.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) aplicó una encuesta para tratar de medir el circulante económico y la generación de empleo en este periodo de esparcimiento.

El analista económico del Cohep, Santiago Herrera, señaló que en condiciones normales, como en años de prepandemia, el feriado Morazánico movía un flujo de 2 mil millones de lempiras y generaba hasta 25 mil puestos de trabajo, similar a lo que se registraba en Semana Santa.

Santiago Herrera: “Un 76% de empresas no va a contratar personal”.

De 487 respuestas de esa consulta empresarial, un promedio de 286 empresas que prestan servicios turísticos, respondió que no están en la disposición de contratar personal temporal para atender a sus visitantes turistas y clientes.

“Un 76 por ciento no va a contratar personal debido a condiciones económicas que no permitirían salir de viaje a los hondureños, sumado al mal estado de las carreteras y la no disposición de la Ley de Empleo por hora no genera las condiciones legales óptimas para contratación temporal”, resumió Herrera.