Mauricio Villeda: “todos los diputados de oposición no reconocemos la Comisión Permanente”

El diputado del Partido Liberal, Mauricio Villeda, considera que el jueves en el Congreso Nacional, “lo que se dio es una enorme dosis de soberbia legislativa porque la convocatoria la hizo la Comisión Permanente y todos los diputados de oposición no la reconocemos, si la convocatoria la hubiese hecho Luis Redondo en su condición de presidente aunque de facto, el resultado hubiera sido notorio”.

Comentó que dado que no se aprobó nada en la sesión extraordinaria convocada por la Comisión Permanente, es como que la sesión nunca hubiese existido.

Hay un dato adicional, que lo califico como “terrorismo legislativo”, que el presidente actuante Luis Redondo diga que va a agregar en el acta quienes votaron y quienes no y cómo lo hicieron para decir que no cumplimos con la obligación legislativa.

En ese sentido, no descarta que los parlamentario de oposición sean denunciados ante el Ministerio Público en torno a lo que argumenta Redondo de el incumplimiento a la obligación legislativa.

“No se aprobó ni se votó por las amnistías porque la convocatoria fue ilegal, la convocatoria la hizo la Comisión Permanente que esta ilegalmente en el ejercicio de sus funciones”, dijo.

“Creo que esta bien que nos denuncien, pero somos la mayoría de los diputados de Honduras y no podemos permitir que se viole la Constitución, los procedimientos y que se elijan comisiones permanentes de manera ilegal”, cuestionó.

A su criterio, “hay que buscar los consensos, la democracia necesita diálogo, pero en este caso lo que ha habido es un monologo, pero no dialogo”.

Para concluir, manifestó que “Libre ya se dio cuenta que si el Congreso Nacional fuese un ring de boxeo, están tirados en la lona y no se pueden levantar porque no cuentan con los votos de la mayoría, para llegar a consensos se necesita que platique con las bancadas y que se tomen acuerdos en beneficio de las grandes mayorías y no imposiciones, como lo han hecho hasta ahora”.