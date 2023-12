Extensión del memorándum no garantiza que venga la CICIH

Fátima Mena: No hay voluntad política del gobierno para que venga la CICIH

La diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, señaló que la extensión del memorándum de entendimiento por seis meses más entre Naciones Unidas y Honduras “no garantiza” que se instale la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).

“Vemos realmente con preocupación, nuevamente hay una prórroga en el memorándum de entendimiento por seis meses más donde no hay ningún tipo de garantía que en esos seis meses haya un convenio firmado, sino que se está dando más tiempo para poder cumplir algunas acciones planteadas”, declaró.

La también integrante del Frente Parlamentario en apoyo de la CICIH, reseñó que el mecanismo anticorrupción es una promesa de campaña de la Presidenta, Xiomara de Zelaya y la expectativa era que la espera no fuera tan larga.

No hay voluntad política ya que al menos en el primer año de Gobierno se hubiese firmado ya el convenio, pero no ha sido así, en el primer año lo que nos dieron fue un memorándum de entendimiento y cuando leemos el mismo vemos que no es vinculante, indicó.

Mena cuestionó que el pasado 15 de diciembre del 2022 se suscribió un memorándum y que en seis meses se tendría ya una CICIH firmada, pero pasó el tiempo y ahora hay otra prórroga.

“Si analizamos que pasó en esos últimos seis meses vemos solo poco avance de parte del Congreso Nacional donde queda pendiente la aprobación en su último debate de la Ley de Colaboración Eficaz, mientras que en el Ejecutivo han hecho muy poco ya que no ha designado a sus representantes en la mesa de negociación para definir el texto final”, acotó.

Para la diputada del PSH, es claro que desde el Gobierno no hay una voluntad. “Tenemos un cáncer eterno que se llama corrupción y si el mismo no se combate se queda ahí creciendo”, lamentó.

De su lado, el director legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, señaló que al llegarse el tiempo de convocar para elecciones primarias el próximo año, se habrá perdido la posibilidad de instalar la CICIH.

Para Madrid, “si llegamos a septiembre del 2024 cuando se realizará la convocatoria a elecciones primarias, se habrá escapado toda posibilidad de que opere un mecanismo internacional para el combate contra la corrupción”.

Además, remarcó que hay reformas legales y proyectos de ley que todavía no han sido aprobadas y que impiden la instalación de la CICIH.