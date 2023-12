En este Gobierno lucha contra corrupción no está en agenda.

Castellanos expuso que son conocidos los problemas que dejó el gobierno anterior, pero el actual no puede solventar las crisis en salud, educación, miseria y pobreza, “cerramos nuevamente un año y los políticos nos siguen debiendo a la población hondureña”.

Además, “la lucha contra la corrupción no está en la agenda de este gobierno, así como tampoco lo estuvo en la agenda del gobierno anterior, de hecho, un gobierno altamente corrupto. Seguimos a la espera, pero se nos hace bastante larga”.

Según la abogada, la lucha contra la corrupción no está en la agenda de los políticos. “Vemos que hay una carta de negociación, si hay un nuevo fiscal, a quién no tocar y a quién perseguir, al final no estamos viendo justicia, lo que vemos es venganza, y eso no lo ocupa el pueblo”, cuestionó.

“El actual Congreso es antidemocrático, no visto en la historia de Honduras, imaginémonos cuánto daño ha hecho el Congreso Nacional a este país, deteniendo, paralizando temas tan importantes que se deben de legislar”, lamentó.

Castellanos pidió a la población que al votar en las próximas elecciones “sepamos por quién estamos votando y lo que queremos para el país”.

“Se nos viene un 2024 un año político y al final quién paga las cuentas siempre es el de a pie, siempre el ciudadano”, acotó.