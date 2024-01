Juan Orlando Hernández: ‘No me siento debidamente representado.

En una declaración sorprendente, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández expresa su descontento y cuestiona la representación que actualmente ostenta en el escenario político.

“Tengo dos emergencias. No me siento debidamente representado. Hace seis meses que está enfermo”, expresó Juan Orlando Hernández.

JOH denuncia que su defensor es un infiltrado de la DEA

El expresidente también se quejó de “no he podido hablar con mi abogado de Honduras. Necesito citar a testigos de Honduras. Necesito una computadora portátil. Pero la persona que me refirió a Colon dice que la DEA lo reclutó para infiltrarse en mi defensa”.

Hernández reclamó ante el juez Castel que “ahora se oponen a la recaudación de fondos para mi defensa legal. Necesito un abogado público. No puedo continuar con este juicio”. Necesito un defensor público. Estados Unidos me trajo aquí.

Añadió que “me acabo de enterar de las amenazas de muerte contra mi familia, los fiscales no me lo habían dicho. Hernández insistió además en que su familia no está segura en Tegucigalpa y que recibe constantemente amenazas. “Todos los días vivo una situación terrible porque no sé qué pasará con ellos; ¿es que la vida de mi familia no les importa?”.

Raumond Colon dijo que es difícil seguir esa exposición. Ya no soy apto para juzgar este caso.