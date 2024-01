La hondureña compartió que ser mujer taxista en Honduras presenta sus desafíos, ya que algunos hombres en el rubro adoptan actitudes ‘egoístas’.

A pesar de estos obstáculos, Cabiales motivada por las necesidades de su hogar y siendo madre soltera, recorre las calles del municipio de La Ceiba con la mentalidad positiva de atraer a numerosos pasajeros.

«A mí no me da pena, soy una mujer todo terreno. Hay que dejar el miedo a un lado; las mujeres no se deben poner límites», afirmó con determinación.

En Honduras más de 2 millones de hondureños tienen problemas de un empleo formal, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que destaca que en 2023 el país solo generó 77 nuevos empleos formales.