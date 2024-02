Liberales buscan elegir un candidato de consenso y piden alto a descalificaciones.

El Partido Liberal cumplió ayer, lunes, sus 133 años de fundación, en donde sus actuales autoridades llevaron y colocaron ofrendas florales en los bustos de connotados liberales que están situados en el parque “Los Proceres”, inmediato a la plazoleta del CCEPL.

A la vez se pidió a todos los líderes y dirigentes a nivel nacional hacer un alto a las descalificaciones entre liberales por mientras se logra o alcanza un candidato que encarne la doctrina y principios del Partido Liberal.

Para los liberales, si se logra un candidato con las características antes descritas, sin duda alguna el Partido Liberal tiene la opción real de volver al poder político de la nación en las elecciones generales de noviembre de 2025.

El presidente del CCEPL, Yani Rosenthal, dijo que con la masiva presencia de liberales en la antesala del 113 aniversario, ha quedado demostrado que el Partido Liberal sigue vivo.

“Por eso, en esta ocasión no estamos celebrando una u otra corriente, ni promoviendo un candidato, porque estábamos celebrando el 133 aniversario del Partido Liberal”, enfatizó Rosenthal.

Se le preguntó por si aún es tirante su relación partidaria entre el expresidente del CCEPL, Luis Zelaya y él, a lo que respondió: “Luis ya no será candidato y yo posiblemente ya no voy a ser candidato, lo más probable es que yo ya no sea candidato, porque mí misión es unir al partido”.

Pero lo más importante ahora será trabajar por la unidad del partido para que la bandera rojo blanco rojo logre su posición ya que “le duela a quien le duela, el Partido Liberal en este 133 aniversario demostró que está fuerte, vivito y coleando”, puntualizo Rosenthal.