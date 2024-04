Campañas prematuras

Por: Nery Alexis Gaitán

Ya sabemos que los políticos hondureños no respetan a nada ni a nadie, ni a la madre que les dio la vida. Famosa es la frase de aquel indigno “padre de la patria” cuando manifestó que “a la Constitución había que violarla todas las veces que fuera necesario”. Es la escoria política que tenemos y no debe sorprendernos; hay algunas pocas excepciones, claro.

Según el cronograma electoral, las precandidaturas deben arrancar a partir de septiembre de este año. Así que por ética y respeto a la ley deberían de iniciar sus precampañas en el término previsto. Pero la fiebre de la “presidentitis” los hace comportarse como energúmenos, y se llevan por delante a quien sea con tal de obtener sus fines políticos.

Es así que el banderillazo de salida lo ordenó Manuel Zelaya, con su “incondicional” pupila, Ramona Moncada, que por cierto sus credenciales a favor del pueblo son de dudosa credibilidad. De todos es sabido su funesto pasado en la administración del Poder Ciudadano, que culminó con su huida a Nicaragua, donde dejó botados tres millones de lempiras y una pistola. Y que, en este período, ha cumplido sumisamente las órdenes de la familia presidencial.

Este lanzamiento por la candidatura oficialista hubiera pasado desapercibido, pero el descaro y la desfachatez con que fue hecho no tiene antecedentes en nuestra historia. Por primera vez, desde Casa Presidencial, se le da la bendición a un precandidato oficialista. Inmediatamente todos los recursos del Estado se pusieron a disposición de Ramona en pos de su aventura continuista refundacional.

El Canal 8 transmitió en directo desde la postulación, hasta el lanzamiento no oficial de esta precandidata, financiada completamente por la presidente de la República con la venia de su esposo. Es así como hemos visto que se han hecho uso de los bienes del pueblo para financiar esta precandidatura. Para muestra un botón, el evento en el Nacional de Ingenieros estuvo a reventar, donde se contrataron buses, etc.; había cientos de empleados públicos obligados a asistir, sino corrían el riesgo de perder sus trabajos.

Lo triste, es que Ramona ofrece más de lo mismo, y su discurso trillado, que fastidia completamente, es sobre el golpe de Estado, la narco dictadura, los doce años, y que va a continuar con el nefasto proceso de la refundación… Ni por un momento se entera que tienen al país en bancarrota. Su discurso sólo deja entrever sus oscuros intereses políticos; en ningún momento se percibe que le interesa eliminar la corrupción, mejorar la calidad de vida de los pobres o afianzar el sistema democrático.

El otro precandidato, adverso a la familia presidencial, es Jorge Cálix, quien ya lanzó su precandidatura con bombillos y platillos. Y que no está dispuesto a someterse al caudillo, Mel Zelaya. El robo que le hicieron de la presidencia del Congreso Nacional, lo ha llevado a una confrontación con el comandante vaquero donde no hay posibilidad de reconciliación alguna. Razón por la cual estos dos precandidatos (Jorge y Ramona) se atacan mutuamente con epítetos de la peor calaña; pero así son ellos, vulgares y rastreros.

La Unidad de Política Limpia, desde ya, debería estar fiscalizando de dónde procede todo el dinero, ya que son cantidades millonarias las que están utilizando estos precandidatos. Recodemos que el narcotráfico y el crimen organizado siguen financiando a ciertos políticos hondureños.

En el Partido Nacional, Papi a la Orden, anda haciendo recorridos tibios que, si no democratiza sus cuadros y admite a jóvenes en la conducción del partido, no serán opción de triunfo en las próximas elecciones; la otra precandidata no tendrá ningún apoyo popular. El Partido Liberal, altamente disminuido, hasta el momento no cuenta con un candidato convincente que atraiga a la juventud, que será la que incline la balanza electoral. Salvador Nasralla, que lo inhabilita la ley, aunque participe ya es un cohete quemado, sin credibilidad alguna y el responsable de haber llevado al nefasto partido de izquierda al poder.

¡Honduras necesita políticos honestos que estén interesados a trabajar a favor del bien común!

