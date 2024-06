Protestas en Choloma: Habitantes Exigen el Restablecimiento del Suministro Eléctrico tras 72 Horas de Apagón

Choloma, Cortés – La ciudad de Choloma, en el departamento de Cortés, fue escenario de una protesta significativa este fin de semana, motivada por un prolongado apagón que ha dejado a miles de residentes sin electricidad por más de 72 horas. La manifestación reunió a centenares de personas en las calles, exigiendo una respuesta inmediata de las autoridades competentes para restablecer el suministro eléctrico y denunciando las consecuencias del corte en sus vidas diarias.

El Desesperado Clamor de los Vecinos

Mario Hernández, un comerciante local que ha visto su negocio de abarrotes gravemente afectado, expresó su frustración: «Llevamos tres días sin luz. No solo he perdido productos perecederos, sino que también los clientes ya no vienen. Estamos perdiendo mucho dinero y nadie nos da una solución». La falta de electricidad ha obligado a muchos negocios a cerrar sus puertas, exacerbando la crisis económica en la zona.

Por su parte, Doña Carmen Mejía, una madre de familia, compartió su preocupación por la salud de sus hijos. «Mis hijos no han podido dormir bien por el calor. Además, tengo alimentos en la refrigeradora que se están echando a perder. Ya no sabemos qué hacer».

La situación se ha vuelto particularmente crítica en hogares donde se depende de equipos médicos que requieren electricidad, como en el caso de Don José Martínez, quien usa un nebulizador para su tratamiento de asma. «Esto es inhumano. Mi salud se ha deteriorado porque no puedo usar mi equipo. Necesitamos que alguien se haga cargo de esto inmediatamente».

Impacto en los Servicios Básicos y Seguridad

Los efectos del apagón se extienden más allá de las viviendas y los comercios. Ana María Gutiérrez, directora de la escuela primaria local, informó sobre la interrupción de las clases. «Nuestros estudiantes no pueden seguir el ritmo de su educación. No tenemos electricidad para los equipos de enseñanza, y la situación está retrasando nuestro programa educativo».

Además, la falta de iluminación en las calles ha incrementado la preocupación por la seguridad pública. Sargento Carlos Sánchez de la policía local mencionó un aumento en los reportes de actos delictivos. «La oscuridad favorece a los delincuentes. Hemos visto un incremento en los robos y otros crímenes. Necesitamos que se restaure la electricidad para mantener la seguridad en la ciudad».

Luis Alvarado, un líder comunitario, cuestionó la falta de planificación y preparación de las autoridades. «¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI estemos lidiando con apagones de esta magnitud? Necesitamos un sistema más robusto y confiable».

Protestas y Demandas Continuarán

La indignación de los pobladores de Choloma refleja un problema recurrente en muchas comunidades de Honduras, donde la infraestructura eléctrica enfrenta desafíos constantes. Mientras la ENEE trabaja en restablecer el servicio, los residentes de Choloma han dejado claro que continuarán alzando su voz hasta recibir una solución duradera.

Rosario Pérez, una de las organizadoras de la protesta, declaró: «No nos detendremos aquí. Seguiremos exigiendo nuestros derechos hasta que tengamos una electricidad constante y fiable. Esta situación no es aceptable».

La comunidad espera que las medidas adoptadas por la ENEE sean efectivas y rápidas, y que se implementen planes a largo plazo para evitar que se repitan estos apagones que afectan gravemente a la población y su economía.