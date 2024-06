Continúa el Conflicto Legal Entre Roberto Contreras y Omar Menjívar

San Pedro Sula, 11 de junio de 2024 – La tensión entre el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, y su vicealcalde, Omar Menjívar, se intensificó ayer en los tribunales de justicia locales. A pesar de la presencia puntual de Contreras en los juzgados, la esperada conciliación no se concretó debido a la tardía llegada de Menjívar.

Menjívar, quien llegó a las 9:10 a.m., explicó que su retraso se debió a una rueda de prensa. A su llegada, la jueza ya había declarado la sesión fracasada a las 9:05 a.m. por su ausencia. «No esperaba una conciliación,» afirmó Menjívar, subrayando que no había acusado directamente a Contreras de malversar 20 millones de lempiras, sino que había solicitado una investigación sobre el paradero de esos fondos.

La discordia entre Contreras y Menjívar comenzó cuando el alcalde interpuso una querella por difamación contra Menjívar el 24 de mayo, después de que este último cuestionara públicamente el manejo de los 20 millones de lempiras. Contreras ha instado repetidamente a Menjívar a presentar pruebas que sustenten sus declaraciones.

Dado que la conciliación no se logró, el caso avanzará a juicio oral y público. Este conflicto pone de manifiesto la frágil relación entre los líderes de la ciudad industrial más grande de Honduras, San Pedro Sula, y resalta la necesidad de transparencia en la gestión de fondos públicos.

El «maíz a peso» entre Contreras y Menjívar no solo refleja una lucha de poder en la administración municipal, sino también una preocupación creciente por la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. La comunidad está atenta al desenlace de este enfrentamiento, que promete continuar en los tribunales.