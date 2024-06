Bases de Libre Rechazan a Roberto Contreras como Precandidato a Alcalde en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS – En una tensa asamblea regional del partido Libertad y Refundación (Libre), se confirmó el rotundo rechazo de las bases hacia la precandidatura de Roberto Contreras para la alcaldía de San Pedro Sula. La reunión, que tuvo lugar este fin de semana, contó con la participación de destacadas figuras del partido, como los diputados Linda Donaire y Samuel Madrid, quienes lideraron las críticas contra Contreras.

«Rechazamos totalmente cualquier idea o intención del señor alcalde actual de querer volver a participar en un espacio dentro de Libre», declaró enfáticamente la diputada Linda Donaire. Según Donaire, Contreras ha incumplido con los acuerdos establecidos anteriormente y ha mostrado una falta de respeto hacia las bases del partido, así como hacia la presidenta Xiomara Castro.

En la misma línea, el diputado Samuel Madrid expresó que, a pesar de existir un sector dentro de Libre que podría estar impulsando la candidatura de Contreras, la asamblea decidió de manera unánime rechazar su integración. «Es persona non grata en Libre porque ha rechazado las bases, ha maltratado, incumplido los acuerdos, y no merece ser alcalde de San Pedro Sula porque no representa a los barrios y colonias», enfatizó Madrid.

Durante la asamblea, los militantes de los distintos movimientos internos del partido también dejaron clara su posición. Señalaron que la participación de Contreras en las elecciones de 2021 no dejó un buen precedente y que su retorno como candidato sería perjudicial para el partido.

Linda Donaire añadió que Libre cuenta con personas capaces y comprometidas para asumir la alcaldía, destacando que el futuro candidato debe ser «de Libre y sanpedrano».

El rechazo a Roberto Contreras marca una postura firme de las bases del partido Libre en San Pedro Sula.